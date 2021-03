CdF : PSG-Lille à 14 heures, Galtier brandit la menace du boycott

Dans : PSG.

Avancé au mercredi 17 mars en raison de la qualification de Paris en Ligue des Champions, le match de Coupe de France entre le PSG et Lille a été programmé… à 14 heures.

Sans surprise, cette programmation a fait bondir les amateurs de football. Et pour cause, l’horaire du mercredi à 14 heures est très contraignant pour les supporters du PSG et de Lille. Mais ce n’est visiblement pas le problème majeur de France 3, qui a purement et simplement exigé cet horaire dans le souci de ne pas déprogrammer ses jeux télévisuels de la fin d’après-midi. Au-delà des supporters et des amateurs de football dans leur ensemble, les deux équipes ont été choquées d’apprendre cette programmation. A tel point que du côté de Christophe Galtier, on a d’ores et déjà brandi la menace d’un boycott de ce choc de Coupe de France en envoyant l’équipe réserve.

Christophe Galtier pique sa crise

« Les gens ne s'imaginent pas les problèmes de récupération que cela pose pour les deux équipes. En plus, ce sont les deux formations françaises qui ont le plus joué de la saison actuellement. Et elles devront composer avec le calendrier le plus chargé. Est-ce que les diffuseurs veulent vraiment que nous alignions deux équipes réserves mercredi prochain ? D'autant plus que nous enchaînerons dès le samedi suivant avec la réception de Nîmes » a pesté Christophe Galtier, furax après cette décision de France 3, validée par la Fédération Française de Football. Le Paris Saint-Germain ne s’est pas encore prononcé officiellement à ce sujet, mais n'en pense pas moins en coulisses. Néanmoins, outre l'horaire biscornu de la rencontre, le PSG n'a plus vraiment beaucoup de place dans son calendrier déjà bien chargé. Il faut dire que la trêve internationale, puis la reprise des Coupes d'Europe, tend véritablement le calendrier du club de la capitale avant la suite de la Coupe de France, qui aura lieu le 21 avril.