Cambriolages au PSG, les familles rassurées

A Paris, comme par le passé à Lyon ou à Marseille, les footballeurs ont parfois subi des méfaits à leur domicile.

Une vague de cambriolage a récemment touché les joueurs parisiens, et forcément, cela peut légitimement provoquer des craintes pour eux et leur famille. Surtout en cette période de confinement ou de couvre-feu, où les gens sont chez eux en permanence. Une situation pas évidente à vivre, comme l’explique dans Le Parisien la compagne d’Idrissa Gueye, pour qui l’enchainement des cambriolages a tout de même provoqué une réelle inquiétude.

« Les nuits qui ont suivi ceux chez Marquinhos et Di Maria, je faisais des cauchemars en imaginant que quelqu’un pouvait kidnapper nos enfants. J’étais très inquiète jusqu’à ce que le PSG mette en place des agents de sécurité 24 heures sur 24 devant chez nous », a livré Pauline Gueye, influence de 29 ans et qui s’occupe notamment des deux enfants du couple qu’elle forme avec le milieu de terrain sénégalais. Des préoccupations qui viennent s’ajouter à celles du Covid, où il s’agit d’être prudent. Car si l’ancien joueur d’Everton et sa famille ne font pas partie des populations à risque, il s’agit de ne pas pénaliser le PSG et l’effectif avec de la négligence.

« Nous limitons au maximum les fréquentations. Si on reçoit quelqu’un pour quelques jours, on lui demande de faire un test. Si Idrissa attrape le Covid, il pénalisera son club. On est donc intransigeants sur le protocole sanitaire », a prévenu l’épouse d’Idrissa Gueye, bien consciente que les joueurs doivent être irréprochable, surtout dans un club qui se prépare à connaitre de grandes échéances dans les semaines à venir. Et pour lesquelles le milieu de terrain aura une part importante s’il reste sur la forme affichée notamment lors de la double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions.