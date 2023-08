Ça se complique avec le PSG, Kolo Muani s’agace

Focalisé sur le Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani a communiqué ses envies d’ailleurs à l’Eintracht Francfort. L’attaquant français, en discussion avec le club de la capitale, espère un accord entre les deux directions. Mais le prix réclamé pour son transfert risque de compliquer les négociations.

Le Paris Saint-Germain est lancé. Sur le point d’enregistrer la signature d’Ousmane Dembélé via sa clause à 50 M€, le champion de France règle les derniers détails pour accueillir Gonçalo Ramos. L’attaquant de Benfica devrait débarquer dans les prochains jours dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (65 M€ + 15 M€ de bonus). Le secteur offensif de Luis Enrique prendra déjà une autre dimension, avant même l’arrivée éventuelle de Randal Kolo Muani. En effet, l’avant-centre de l’Eintracht Francfort fait lui aussi partie des priorités du conseiller football.

