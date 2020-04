PSG : Alex Telles à Paris, Leonardo enfonce le clou !

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato, le PSG souhaite prioritairement recruter deux latéraux, un de chaque côté.

Pour l’aile droite, plusieurs noms circulent déjà comme ceux d’Hamari Traoré ou encore d’Hachraf Akimi par exemple. Mais les pistes se font plus rares à gauche. Le nom de Marcelo a brièvement été soufflé mais la piste du défenseur du Real Madrid n’est pas prioritaire au Paris Saint-Germain, et cela pour plusieurs raisons. Le Brésilien a dépassé le cap des 31 ans et son salaire est colossal, raison pour laquelle Leonardo s’est tourné vers un autre de ses compatriotes pour compenser un départ plus que probable de Layvin Kurzawa, dont le contrat expire le 30 juin prochain. Il s’agit bien évidemment d’Alex Telles, plus proche que jamais du PSG selon la presse portugaise et encore plus en ce milieu de semaine.

A en croire les informations dévoilées par A-Bola, le Paris Saint-Germain a transmis une première offre de 22 ME au FC Porto pour le transfert du défenseur de 27 ans. Une proposition loin d’être ridicule aux yeux de la direction portugaise, Alex Telles étant en fin de contrat en 2021. Assurément, il sera très difficile pour les Dragons de négocier cette belle proposition du Paris Saint-Germain, qui a de bonnes chances de boucler dans les plus brefs délais ce premier dossier important du mercato. Si le deal se confirmait, alors le PSG aurait deux latéraux très offensifs dans ses rangs, d’un niveau certainement équivalent avec Alex Telles et le très apprécié Juan Bernat. Espérons ensuite pour le Paris SG que Leonardo parviendra à se montrer aussi efficace pour combler le possible départ de Thomas Meunier sur le côté droit. Également en fin de contrat, le Belge est annoncé avec insistance du côté de Tottenham tandis que le Borussia Dortmund et Naples suivent également sa situation.