C’est déjà fini, Lewandowski envoie balader le PSG

A la recherche d’un attaquant de surface, Luis Campos a coché le nom de Robert Lewandowski. Mais l’attaquant du Bayern Munich a repoussé les avances du conseiller football du Paris Saint-Germain, préférant se focaliser sur l’intérêt du FC Barcelone.

Si Luis Campos n’est pas du genre à privilégier un recrutement bling-bling, le nouveau conseiller football du Paris Saint-Germain ne s’interdit pas d’attirer une star. Le journal L’Equipe révélait en effet l’intérêt du Portugais pour Robert Lewandowski, dont les qualités correspondent au profil recherché. L’idée serait d’en finir avec la « Mbappé-dépendance » en ajoutant un attaquant complémentaire et adroit dans la surface adverse. Alors pourquoi ne pas tenter le coup avec le Polonais ? D’autant que ce dernier souhaite quitter le Bayern Munich.

Barcelona are preparing their new official bid for Robert Lewandowski. Laporta's great relationship with his agent Zahavi helped to wait and keep valid verbal agreement on personal terms 🚨🇵🇱 #FCB



Lewandowski's priority has always been Barça, despite Chelsea and PSG approaches. pic.twitter.com/VxbVgJZp3D