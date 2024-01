Bruno Guimaraes vers Liverpool, le PSG a la rage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato hivernal, le PSG s’est renseigné sur la situation de Bruno Guimaraes, néanmoins jugé intransférable par les dirigeants de Newcastle en ce mois de janvier.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste, Bruno Guimaraes n’a pas échappé aux radars du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale arrive sans doute un peu tard, car il aurait été beaucoup plus simple de recruter l’international brésilien lorsqu’il était à Lyon. Mais à l’époque, c’est Newcastle qui a flairé le très gros coup et qui a cassé sa tirelire en dépensant plus de 40 millions d’euros pour le recruter en provenance de l’OL. Deux ans plus tard, le Paris Saint-Germain rêve de recruter celui qui s’est imposé en Premier League mais également avec la sélection du Brésil, où il est un joueur cadre (18 sélections).

Les Magpies ont néanmoins fermé la porte à un départ de Bruno Guimaraes vers le PSG lors de ce mercato hivernal. Le club de la capitale a peut-être dans l’idée de tenter sa chance de nouveau l’été prochain, mais il faudra composer avec une rude concurrence. Et pour cause, le Mirror nous apprend que Jürgen Klopp est ultra-chaud pour recruter Bruno Guimaraes à Liverpool. Et le club de la Mersey pourrait utiliser une clause dans le contrat de l’international brésilien afin de le recruter pour environ 110 millions d’euros, payable en trois ans.

Liverpool en pole pour recruter Bruno Guimaraes ?

Liverpool est bouillant et Bruno Guimaraes ne serait pas insensible à l’idée de rester en Premier League mais de rejoindre un club de plus haut standing. Le média britannique explique que le PSG n’est pas encore hors course à 100 % car le club de la capitale française est cité comme l’une des équipes intéressées, au même titre que Chelsea et Barcelone. Mais ces trois clubs partent de plus loin et Liverpool a pour le moment l’avantage dans ce dossier. Une chose est en tout cas certaine, il va être très difficile pour Newcastle de retenir un joueur aussi fort lors du prochain mercato. A moins que l’Arabie Saoudite, propriétaire des Magpies, ne montre les muscles et sorte et les millions d’euros pour réaliser un mercato XXL à Newcastle l’été prochain.