PSG ‍: Luis Campos flashe sur trois défenseurs au mercato ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Grâce à un recrutement judicieux cet été, Luis Campos a gagné du crédit au PSG, où quelques doutes commençaient à être émis à son sujet. Conforté, le Portugais est déjà tourné vers le prochain mercato estival du club parisien.

Cet été, le Paris Saint-Germain a totalement renouvelé ou presque son secteur offensif avec les signatures de Barcola, Kolo Muani, Dembélé, Ramos ou encore Asensio. Lors du prochain mercato estival, il y a peu de chances que l’attaque parisienne soit bouleversée et l’un des seuls objectifs dans ce secteur de jeu sera de compenser le potentiel départ de Kylian Mbappé. Pour le reste, c’est davantage en défense que les efforts de Luis Campos vont se concentrer. Presnel Kimpembe est en fin de contrat et pour l’heure, rien n’indique que le champion du monde 2018 va prolonger.

Marquinhos a peu de chances de partir mais le PSG pourrait recruter un ou deux défenseurs centraux afin d’apporter un peu de concurrence. C’est ainsi que selon les informations du compte @PSGInside_Actus, Luis Campos a un œil très avisé sur la progression de Leny Yoro. Du haut de ses 17 ans, l’international espoirs français s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Lille, où il enchaine les prestations de très haut niveau à l’image de sa performance sur la pelouse de l’Olympique de Marseille ce week-end. Mais à ce jour, Leny Yoro ne fait pas partie des priorités du PSG à ce poste de défenseur central.

Luis Campos a deux pistes défensives au Portugal

En effet, le compte insider nous apprend que pour l’heure, Luis Campos privilégie deux pistes au Portugal. La première mène à Gonçalo Inácio, jeune défenseur central portugais de 22 ans évoluant au Sporting. Le deuxième joueur ciblé en défense se nomme Antonio Silva du Benfica Lisbonne, lui aussi très jeune (20 ans). L’idée de Luis Campos est clairement de recruter un très jeune joueur à fort potentiel, comme Manchester City l’a fait avec Gvardiol et Ruben Dias afin de préparer l’avenir et de laisser cette future recrue se développer aux côtés des expérimentés Marquinhos et Milan Skriniar. Le PSG semble disposé à investir massivement pour recruter son futur crack en défense centrale, il s’agit maintenant de savoir qui sera l’heureux élu.