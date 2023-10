Brest-PSG ‍: Zaïre-Emery encore monstrueux, et maintenant il marque ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG peut toujours compter sur Warren Zaïre-Emery, encore intouchable ce dimanche à Brest. S'il se met désormais à marquer des buts, la hype n'est pas proche de s'arrêter.

Plébiscité légitimement après sa prestation contre le Milan AC, Warren Zaïre-Emery a le vent en poupe avec le PSG. Elu homme du match en Ligue des Champions, le milieu de terrain avait délivré deux offrandes et s’était fait remarquer au niveau international, lui qui est déjà bien connu comme un espoir français. Une attention qu’il n’est pas évident de digérer, surtout à 17 ans. Malgré cela, Luis Enrique l’a fait enchainer ce dimanche midi à Brest, dans un match compliqué face à une équipe physique, redoutable à domicile et dans des conditions compliquées avec le vent et la pluie.

Pas de quoi affoler Warren Zaïre-Emery qui d’entrée de jeu a fait étalage de son talent. Sur une passe de Bradley Barcola, l’international espoirs, dont il est capitaine, s’est emparé du ballon avec autorité pour s’infiltrer dans l’axe et décocher une frappe terrible qui a fait mouche. L’ouverture du score pour le Paris SG, et la poursuite d’une incroyable semaine pour WZE. Pour ceux qui pouvaient se demander comment le jeune milieu digérerait cette mise en avant qui a été importante ces derniers jours, puisque de nombreux consultants l’ont envoyé en équipe de France dès le mois de novembre, la réponse est là. Et elle est magnifique.