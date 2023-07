Bradley Barcola au PSG, ça se négocie ‍!

Bradley Barcola est une des révélations de l'Olympique Lyonnais, ce qui lui vaut l'intérêt de plusieurs clubs. La carrière de l'attaquant de 20 ans étant désormais géré par Jorge Mendes, Luis Campos et le PSG ont évidemment un gros atout dans la manche. Et Paris veut s'en servir dès ce mercato.

L'OL vit un début de mercato compliqué, la DNCG ayant décidé de brider les investissements de John Textor. Le propriétaire américain de Lyon a beau taper du pied, il va devoir se plier aux règles du gendarme financier du football français. Autrement dit, pour recruter les joueurs dont Laurent Blanc a besoin, l'Olympique Lyonnais va devoir en vendre. Deux noms reviennent régulièrement, il s'agit précisément de Castelo Lukeba et de Bradley Barcola, deux pépites formées à l'OL.

Paris Saint-Germain are now planning to insist on Bradley Barcola deal, he’s one of the names in the list as revealed two weeks ago. 🔴🔵✨



PSG already had positive contacts on player side and will try to negotiate with OL for Barcola soon — while OL still want to keep him. pic.twitter.com/WKowj7p9Up