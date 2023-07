Barcola au PSG, c'est un grand NON

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans le viseur du PSG après six mois de très haut niveau à l’OL, Bradley Barcola a également brillé avec l’Equipe de France espoirs à l’Euro.

C’est sans conteste la révélation de la seconde partie de saison en Ligue 1. Titulaire après la trêve hivernale aux yeux de Laurent Blanc, Bradley Barcola a brillé avec cinq buts et neuf passes décisives en championnat. Son profil d’ailier rapide et ultra-collectif a rapidement fait l’unanimité à l’Olympique Lyonnais… et en Equipe de France espoirs, où il a été un titulaire indiscutable de Sylvain Ripoll durant l’Euro. Les bonnes performances de Bradley Barcola n’ont pas non plus échappé aux grands clubs européens à l’approche du mercato.

Et pour preuve, le Paris Saint-Germain a déjà manifesté son intérêt pour recruter le natif de Lyon (20 ans). A en croire les informations délivrées par Arnaud Hermant sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, il faut toutefois se méfier de cette rumeur. Car pour le journaliste, les contacts entre le PSG et le camp Barcola remontent à plusieurs mois, lorsque l’attaquant rhodanien était encore représenté par ses anciens agents. Depuis, l’attaquant de l’OL est passé dans l’écurie de Jorge Mendes, certes très proche de Luis Campos, mais avec qui il n’a pas été question d’un transfert de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain selon le journaliste.

Barcola au PSG, un intérêt plus d'actualité ?

« Barcola au PSG ? Je ne sais pas quoi vous dire… vraisemblablement, il faut mettre Cherki avec lui pour faire une ligne offensive lyonnaise. Il vient de changer d’agent, il est passé chez Jorge Mendes. On connait la filiation Mendes, Campos, PSG, on fait des affaires entre amis. Barcola au PSG, moi, je n’y crois pas trop, mais il y a peut-être eu des discussions il y a quelques temps avec ses anciens conseillers. Mais, des discussions récentes pour Barcola à Paris, je n’y crois pas trop » a estimé le journaliste du quotidien sportif dans L’Equipe du Soir. Pour les supporters de l’OL, l’espoir de conserver l’ailier droit de 20 ans demeure alors que le contrat de Barcola à Lyon court jusqu’en juin 2026.