Bernardo Silva déchire l'offre du PSG, il change d'avis

Par Claude Dautel

Tandis que le Paris Saint-Germain et l'Arabie Saoudite étaient à la lutte pour obtenir la signature de Bernardo Silva, un troisième candidat entre dans la danse. Et c'est une relative surprise.

Le Paris Saint-Germain en a fait sa priorité absolue lors de ce marché des transferts 2023, et à priori Bernardo Silva avait donné son accord pour venir dans la capitale. Notamment parce que son épouse voulait vivre à Paris. Cependant, après un club saoudien, qui est prêt à verser un salaire proche de 50 millions d’euros par an à l’international portugais, c’est une équipe que le PSG connaît bien qui s’invite dans le dossier. Ce samedi, le Mundo Deportivo, média proche du Barça, révèle que du côté du club catalan on tente coûte que coûte de faire signer celui qui a grandement contribué au grand chelem de Manchester City cette saison. « Joan Laporta, Xavi Hernandez et l'agent du footballeur, Jorge Mendes, veulent réussir à trouver un accord », explique Ferran Martinez, journaliste du MD. Et Bernardo Silva est favorable.

Bernardo Silva dans l'attente du Barça ?

Ayant un bon de sortie donné par Pep Guardiola, le milieu offensif portugais pouvait profiter de la proximité entre son agent et Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, pour rejoindre les champions de France. Mais, à en croire Mundo Deportivo, en fait Bernardo Silva serait en train d'attendre que le FC Barcelone ficelle une offre à même de convaincre le board de Manchester City de valider le transfert. Pour l'instant, et même si la volonté du joueur est de rejoindre le Barça, la première proposition envoyée aux Citizens n'a pas été acceptée, loin de là même. Alors que les champions d'Angleterre attendent 80 millions d'euros pour le transfert de leur numéro 20, Joan Laporta veut, lui, un prêt avec une option d'achat obligatoire afin de passer sans problème les règles du fair-play financier.

Pour l'instant, le club catalan n'est pas revenu à la charge, préférant prendre un peu de temps afin de trouver une autre solution plus convaincante. De son côté, Bernardo Silva refuse de se précipiter, et s'il donne l'avantage au Barça, le milieu de terrain de 28 ans sait que quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain et la Saudi Pro League ont les moyens de convaincre Manchester City avec une vraie belle offre financière. En pleine lune de miel, le joueur est conscient de son attractivité et il a bien l'intention d'en profiter un peu.