PSG ‍: Paris se jette sur Marcus Thuram et envoie 80 ME

A la recherche d’un ou plusieurs attaquants pour compenser le départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG cible Victor Osimhen… mais pas uniquement. Le club de la capitale est également très chaud sur Marcus Thuram.

Le mercato s’annonce particulièrement agité au Paris Saint-Germain, où il va falloir faire les bons choix pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Le départ du capitaine de l’Equipe de France ne fait plus aucun doute, même si rien n’a encore été officialisé. Sa signature au Real Madrid semble imminente, et va forcer Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique à repenser leur animation offensive. Dans ce secteur de jeu, un ou deux joueurs vont être recrutés et ce chiffre pourrait augmenter en fonction d’éventuels départs de Marco Asensio ou de Gonçalo Ramos par exemple. Le nom de Victor Osimhen revient avec insistance à tel point que jeudi, la presse italienne dévoilait que le PSG était prêt à lever la clause libératoire de l’international nigérian de Naples, d’un montant de 120 millions d’euros.

Ce vendredi, Tuttosport dévoile l’intérêt du champion de France en titre pour un autre buteur évoluant en Série A en la personne de Marcus Thuram. Le média affirme que le buteur des Bleus est l’une des pistes privilégiées par le Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé, à tel point que le Qatar semble prêt à envoyer 80 millions d’euros sur la table pour recruter celui qui avait rejoint l’Inter pour zéro euro en tant que joueur libre il y a tout juste un an. De son côté, le club milanais n’a pas prévu de se séparer de Marcus Thuram après une seule saison, d’autant que son association avec Lautaro Martinez fait un malheur de l’autre côté des Alpes. Mais devant une potentielle offre à 80 millions d’euros pour un joueur qui n’a pas coûté un centime à l’achat, l’Inter va réfléchir à deux fois. La question est maintenant de savoir si le PSG a l’intention de recruter Thuram en plus d’Osimhen, ou si le club de la capitale avance parallèlement sur les deux dossiers pour ne finalement n’en recruter qu’un seul.