PSG ‍: Paris attaque pour Bernardo Silva, Manchester City dit non

Par Alexis Rose

Grand animateur du marché des transferts depuis quelques semaines, Bernardo Silva est toujours un joueur de Manchester City, même si le Paris Saint-Germain continue de faire le forcing pour le recruter en vue de la saison prochaine.

Auteur d’une saison XXL sous le maillot de Manchester City, avec le triplé Ligue des Champions - Premier League - FA Cup au bout du compte, Bernardo Silva a clairement envie de tourner cette belle page pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Débarqué à Manchester dans le cadre d’un transfert de 50 millions d’euros en provenance de l’AS Monaco en 2017, l'international portugais a clairement des envies d’ailleurs pendant ce mercato d’été. Le Barça et des clubs d’Arabie Saoudite sont notamment intéressés pour le recruter, mais pas que, sachant que le PSG est clairement en pole position dans ce dossier. Il faut dire que Bernardo Silva a fait de Paris sa destination de choix. Proche de Luis Campos, le conseiller du président Nasser Al-Khelaifi au PSG, le joueur de 28 ans a envie de retrouver son mentor portugais, grâce auquel sa carrière a été lancée à Monaco à partir de 2015.

Manchester City veut retenir Bernardo Silva

❌ Malgré le désir de Bernardo Silva de quitter Manchester City pour rejoindre le PSG, le club anglais a rejeté l'offre du PSG ! 🔴🔵



— Media Parisien (@MediaParisien) July 13, 2023

Autant dire que Campos fait tout son possible pour rendre ce deal réalisable. Sauf que pour l’instant, City ne l’entend pas vraiment de cette oreille. D’après le Daily Record, le club mancunien vient effectivement de rejeter une première offre du PSG pour son crack portugais. Malgré le fait que Bernardo veut aller voir ailleurs dès cette année, à deux ans de la fin de son contrat, Manchester espère encore que Silva va rester une saison de plus au moins. En même temps, Pep Guardiola compte vraiment sur son titulaire la saison prochaine. Après, tout reste encore ouvert dans ce dossier et le PSG a encore le temps de trouver les bons arguments pour faire craquer Manchester City et finir de convaincre Bernardo Silva.