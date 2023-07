Bernardo Silva coûte 115 millions, l'Arabie Saoudite assomme le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Manchester City va perdre un ailier au mercato. L'Algérien Riyad Mahrez est en effet sur la route d'Al-Ahli en Arabie saoudite. Les Citizens ne sont pas prêts à perdre un deuxième ailier cet été, tant pis pour Bernardo Silva et le PSG.

Au mercato plus qu'ailleurs, le temps est l'ennemi d'un club acheteur. Le PSG en a souvent fait la démonstration par le passé et c'est encore le cas cet été avec Bernardo Silva. Les Parisiens veulent acheter le Portugais depuis la fin de la saison. L'envie d'une union commune semblait partagée par Silva qui pouvait retrouver son mentor Luis Campos au PSG. Toutefois, City bloque le transfert et le complique au fur et à mesure. D'abord ouvert à offrir un bon de sortie à son joueur, le club anglais se montre de plus en plus difficile sur la question d'un transfert. S'ajoute à cela, un prix en pleine progression pour Bernardo Silva.

Mahrez parti, City ne lâchera plus Bernardo Silva

Le PSG a moins de marge de manœuvre et cela ne va pas s'arranger avec la dernière information du mercato. Riyad Mahrez va signer à Al-Ahli en Arabie saoudite. Manchester City perd un ailier, il n'en faudra pas un de plus selon The Athletic. Le média anglais affirme que le transfert de Mahrez va bloquer un éventuel départ de Bernardo Silva, autre ailier des champions d'Europe. City ne veut avoir à remplacer qu'un ailier et pas deux, ce qui est plus compliqué. Le PSG devra réaliser un miracle sur le plan financier pour faire changer d'avis les Citizens.

The Athletic avance que la priorité de City est de conserver coûte que coûte Bernardo Silva. Ses dirigeants vont lui rappeler son importance dans le projet et peut-être augmenter sa rémunération pour le garder une saison de plus. Si une vente devait se faire, le prix de Bernardo Silva attendra alors des hauteurs inattendues. Se basant sur le récent transfert de Declan Rice à Arsenal pour 115 millions d'euros, City demandera un prix similaire pour Bernardo Silva. Le PSG sait à quoi s'en tenir : 115 millions et Bernardo Silva ou rien. Après Harry Kane et Victor Osimhen, c'est une nouvelle dépense faramineuse qui est demandée aux Parisiens. Pas sûr qu'ils acceptent de se faire plumer aussi facilement, d'autant que leur objectif n'est de mettre que 90 millions d'euros.