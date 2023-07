Mahrez quitte Man City, accord trouvé avec Al-Ahli

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

C'était un des dossiers chauds de ces derniers jours, mais David Ornstein confirme qu'un accord a été trouvé entre Manchester City et le club saoudien d'Al-Ahli pour le transfert de Riyad Mahrez. L'attaquant algérien file vers l'Arabie Saoudite.

Cinq ans après avoir rejoint Manchester City en provenance de Leicester, Riayd Mahrez s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière. Ce mercredi soir, The Athletic annonce qu’un accord a été trouvé entre le club de Pep Guardiola et les dirigeants de l’équipe saoudienne d’Al-Ahli. Agé de 32 ans, et après avoir tout gagné avec les Citizens, l’attaquant international algérien a dit oui à une offre du club saoudien et les deux clubs se sont entendus après de longues négociations.

David Ornstein, le toujours très bien informé journaliste anglais, précise que l’accord a été trouvé pour 30 millions d’euros, plus des bonus à hauteur de 5 millions d’euros. Riyad Mahrez est attendu jeudi par son nouveau club afin de passer sa visite médicale, puis il signera un contrat de trois ans avec une option pour une année supplémentaire. A Al-Ahli, la star des Fennecs retrouvera Edouard Mendy, Ryad Boudebou, mais aussi Roberto Firmino. Le départ de Mahrez est une mauvaise nouvelle pour le PSG, puisque Guardiola avait clairement fait savoir que si ce dernier partait, alors le départ de Bernardo Silva lors de ce mercato était impossible.