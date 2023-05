Bernardo Silva au PSG, sa copine le fait craquer

Dans : PSG.

Le PSG semble accélérer sur le marché des transferts ces dernières heures. Parmi les joueurs que le club de la capitale apprécie : Bernardo Silva. Et Paris a un atout de charme, la compagne du joueur portugais.

Luis Campos travaille en sous-marin depuis quelques semaines sur le marché des transferts. Le conseiller sportif du club de la capitale se sait surveillé de près par sa direction et n'a plus le droit à l'erreur. Les chantiers ne manqueront pas l'été prochain et plus tôt le PSG s'y met, plus vite, il pourra intégrer ses recrues. Les champions de France vont devoir très vraisemblablement remplacer Leo Messi, qui ne devrait pas prolonger son contrat. Luis Campos a jeté son dévolu sur Bernardo Silva. Le Portugais veut quitter Manchester City et le PSG semble la destination idéale pour l'international portugais. Il y a 48 heures, plusieurs médias français annonçaient que le dossier Bernardo Silva avançait dans le bon sens (lire ici).

Le PSG proche du but pour Silva ?

Ces dernières heures, le média proche de l'actualité de Manchester City, Bluemoon, précise que les rumeurs concernant Silva sont bien fondées. Le Portugais est bien séduit par l'idée de signer à Paris, qu'il a toujours eu dans un coin de sa tête pour poursuivre sa carrière. Bluemoon indique également que la copine de Bernardo Silva, qui est actuellement enceinte, serait également intéressée à l'idée de s'installer à Paris. Un atout XXL qui renforce le désir du joueur de rejoindre le Paris Saint-Germain. Petit bémol néanmoins, les relations entre le Qatar et les Emirats arabes unis, qui pourraient freiner un éventuel deal, même si les transferts restent un monde d'échanges qui arrangent bien souvent toutes les parties.

Plus le temps passe et plus Bernardo Silva semble vivre ses derniers instants comme joueur de Manchester City, lui qui est évalué à près de 80 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Il retrouverait au PSG Kylian Mbappé et peut-être un compatriote de choix, en la personne de José Mourinho. De son côté, Manchester City devra répondre comme il se doit sur le marché des transferts, d'autant qu'Ilkay Gundogan est aussi sur le départ. Les profils de Jude Bellingham et de Declan Rice sont particulièrement appréciés par le board des Skyblues.