80 millions d'euros, Bernardo Silva va remplacer Messi

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

En cette fin de saison en Europe, les premières rumeurs de transferts émergent. Côté PSG, le nom de Bernardo Silva revient avec insistance ces dernières semaines.

Le PSG va vivre une intersaison particulièrement mouvementée. Les chantiers sont nombreux et Luis Campos est attendu au tournant. Le conseiller sportif a déjà constitué une liste de premiers noms à venir incorporer au sein de l'effectif du club de la capitale. Il faudra aussi que ces noms conviennent au futur entraineur, peu importe son nom. Parmi les profils que le PSG surveille de près, on peut citer Bernardo Silva. Aussi surprenant que cela puisse paraitre au vu de son statut à Manchester City et de la forme actuelle des champions d'Angleterre, l'ancien de Monaco souhaite quitter le club anglais à l'issue de la saison. Conscient de la situation, les Skyblues ne devraient pas compliquer son départ. Il faut dire que Bernardo Silva ne manque pas de prétendants.

Bernardo Silva, le PSG proche du but ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester City (@mancity)

Selon les informations du Parisien, confirmé un peu plus tard par L'Equipe, Bernardo Silva est la priorité de Luis Campos pour remplacer Leo Messi, qui sera en fin de contrat en juin prochain. Le PSG possède même de l’avance sur le FC Barcelone dans ce dossier, alors que le média précise que le transfert pourrait se conclure autour des 80 millions d'euros pour racheter le contrat de l'international portugais, qui prendra fin en 2025. Presque un prix d'ami donc pour un joueur de son talent. L'apport d'un joueur comme Bernardo Silva pourrait faire énormément de bien au collectif du PSG. Le joueur de 28 ans connait en plus très bien la Ligue 1 pour avoir été champion de France avec l'AS Monaco. Son entente avec Kylian Mbappé n'est d'ailleurs pas à prouver. L'arrivée de José Mourinho pourrait un peu plus légitimer une arrivée de Bernardo Silva, même si le championnat d'Espagne est aussi un de ses rêves, tout comme remporter la Ligue des champions avec Manchester City.