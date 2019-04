PSG : Pierre Ménès sait qui va gagner la finale, vous voulez le score ?

Dans : PSG, Coupe de France.

Champion de France depuis la semaine dernière, le Paris Saint-Germain va disputer la finale de la Coupe de France contre Rennes samedi.

Aucune surprise, le club de la capitale part largement favori. Avec les retours de blessure enregistrés, les Parisiens pourront aligner une équipe suffisamment compétitive pour s’imposer. De plus, les échecs en Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue ne laissent pas le droit à l’erreur au PSG, que tout le monde ou presque s’attend à voir soulever le trophée au Stade de France. C’est aussi l’avis de Pierre Ménès, même s’il laisse une petite chance à la formation bretonne.

« Les bookmakers ne croient pas une seconde en la victoire du Stade Rennais. Sur le terrain, c’est peut-être plus compliqué que cela, a prévenu le chroniqueur d’Unibet. Rennes ne gagne plus depuis qu’ils sont qualifiés. Le risque c’est que Rennes finisse cette saison en ayant marqué les esprits mais se retrouve sans rien et sans Europe la saison prochaine. Certains diront que l’émotion était là et qu’on n’a jamais parlé autant du Stade Rennais que cette saison, ce qui n’est pas faux. »

Le prono de Ménès

« Pour le PSG, on a vu contre Monaco que quand les titulaires sont là, l’équipe n’a pas la même gueule que contre Nantes ou Lille. On peut penser que Neymar, Cavani, Di Maria vont jouer, c’est quand même très difficile de ne pas voir Paris favori de cette finale. Je les vois gagner 3-1 », a pronostiqué le consultant, qui en a profité pour répondre à son collègue Habib Beye et à ceux qui ne comprennent pas pourquoi le PSG n’a pas fêté son titre après la victoire contre Monaco (3-1).

« A tous ceux qui se sont demandés, dont Habib Beye, pourquoi le PSG n’avait pas fait la fête dimanche soir après le titre au Parc des Princes, je crois que la proximité de cette finale de Coupe y est pour beaucoup. Tout comme l’absence aussi des Ultras, a-t-il expliqué. Ce n’était certainement pas le moment pour le PSG de faire la fête, par rapport à l’importance d’une victoire en Coupe sur le paysage global de Paris cette saison. La fête sera beaucoup plus belle en cas de victoire contre Rennes en Coupe. » Après Alain Roche, Ménès s’est trouvé un nouvel ami chez Canal+...