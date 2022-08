Bernardo Silva au Paris SG, l'impossible est possible !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG s'est officiellement lancé dans la quête de Bernardo Silva en cette fin de mercato estival. Si la tâche s'annonce compliquée, le club parisien a déjà réussi l'impensable en nouant le dialogue avec son homologue dans un contexte géopolitique tendu.

Luis Campos est souvent l'homme des miracles quand on parle mercato et recrutements impossibles. Le PSG aura bien besoin de ses talents pour conclure le dossier Bernardo Silva. Arrivé récemment sur les talons du FC Barcelone, le club parisien se rêve déjà à recruter le métronome portugais pour consolider un effectif XXL. Or, le plus dur reste à faire que ce soit avec le joueur ou son club, Manchester City. Les Citizens sont des rivaux et des adversaires sérieux économiquement comme sportivement pour les Parisiens. Aucun cadeau n'est attendu de leur part mais le PSG a déjà fait sauter une première barrière.

Contact établi entre le PSG et Manchester City !

En effet, comme le rapporte le journal l'Equipe, les deux clubs ont pris contact pour discuter du transfert de Bernardo Silva. Un détail dans beaucoup de transferts mais pas ici. C'était tout simplement impensable il y a peu quand on connaît les tensions existantes entre les Emirats Arabes Unis et le Qatar, pays des propriétaires des deux entités.

A great performance from the team and a fantastic atmosphere! I would also like to thank everyone at the stadium for those beautiful moments of love and support you guys showed me 💙 pic.twitter.com/H6OWz2Oh4b — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) August 14, 2022

« Paris, propriété de Qatar Sports Investments (QSI), et City, détenu par la holding émirienne Abu Dhabi United Group, ont noué des contacts par téléphone cet été dans le cadre du transfert éventuel de Bernardo Silva vers la capitale française. Un dialogue impensable il n’y a pas si longtemps. Bien sûr, Qatariens et Émiriens n’échangent pas directement. À Manchester, le directeur sportif espagnol Txiki Begiristain et son équipe ont cette tâche. Côté parisien, elle est répartie entre les Portugais Antero Henrique et Luis Campos. Mais les dirigeants des deux États ont validé la démarche, dans un contexte géopolitique fragile sur la péninsule arabique », rapporte le quotidien sportif. Cependant, cela n'augure pas forcément une conclusion heureuse dans le dossier. Manchester City attend beaucoup d'argent pour céder Bernardo Silva et le Portugais lui-même n'est pas forcément intéressé à l'idée de faire juste le nombre au PSG. Aux Parisiens de saisir au mieux cette toute nouvelle opportunité et de faire changer d'avis le principal intéressé.