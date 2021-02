Barça-PSG : L'arbitre de la remontada sanctionné en douce ?

Dans : PSG.

En mars 2017 il avait mis en rage les supporters du PSG à l'occasion de la fameuse remontanda à Barcelone, mais depuis l'arbitre allemand de ce match a été mis au placard par l'UEFA.

Le nom de Deniz Aytekin donne encore des migraines du côté du PSG, car c’est lui qui officiait le 8 mars 2017 lors de la victoire 6-1 du FC Barcelone contre le club de la capitale. Si on retient l’exploit du Barça, il est évident que ce soir-là l’arbitre allemand avait fauté, certains étant même persuadés que cette faillite de celui qui est considéré comme l’un des meilleurs sifflets dans son pays ne devait rien au hasard. Si les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient officiellement fait part de leur mécontentement par courrier à l’UEFA, l’instance européenne n’avait strictement rien répondu PSG. Un silence qui n’a rien changé au sale sentiment ressenti du côté de la capitale. Mais ce dimanche, le JDD, qui a tenté, en vain d’évoquer ce sujet directement avec Deniz Aytekin et avec le responsable des arbitres de la Bundesliga, fait remarquer que l’UEFA a tout de même discrètement puni l’arbitre de la remontada.

« L’instance n’a pas sanctionné Deniz Ayketin, elle ne le peut pas. Mais on ne l’a plus revu cette saison-là en Coupe d’Europe, et depuis il n’est jamais réapparu à un tel niveau, se contentant de matchs de poule sans grand enjeu (six en Ligue des champions dont Lille-Valence en 2019) (…) Cela reste bien peu pour ce qui se fait de mieux au sifflet en Allemagne, référence en matière de formation des arbitres », fait remarquer le Journal du Dimanche, au sujet d’un arbitre très apprécié en Allemagne, mais qui depuis 2017 a plus intérêt à passer ses vacances à Barcelone qu’à Paris. L'erreur est humaine, mais Deniz Ayketin et l'UEFA ont préféré rester silencieux, alimentant les rumeurs sur la pression qui a entouré l'arbitre allemand le soir de Barça-PSG.