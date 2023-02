Avec un Marseillais à sa tête, le PSG n’y arrivera pas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Surpris en train de lever le poing, Christophe Galtier semblait presque fêter le but du Marseillais Ruslan Malinovskyi mercredi. Sans parler des moqueries sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo n’a pas non plus épargné l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Pour le Paris Saint-Germain, chaque défaite amène à la même conclusion. Le Racing Club de Lens (3-1) et le Stade Rennais (1-0) en Ligue 1, puis l’Olympique de Marseille (2-1) mercredi en Coupe de France ont tous profité du manque d’intensité des Parisiens. Une faille inquiétante à l’approche du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. D’autant que Daniel Riolo ne croit pas l’entraîneur Christophe Galtier capable de redresser la barre.

Le PSG cramé ?

« Aujourd'hui, c'est terminé, ils ne peuvent plus faire les efforts dans des matchs avec une telle intensité, c'est fini. Ils ne peuvent plus le faire, a constaté le journaliste de RMC. Ils doivent grandir ? Mais avec qui ? Avec le supporter de l'OM qui leur sert de coach ? » Daniel Riolo fait évidemment référence à l’étonnante réaction de Christophe Galtier, le natif de Marseille aperçu en train de lever le poing après le but de l’Olympien Ruslan Malinovskyi.

On est tous d'accord que Galtier célèbre le but et se désiste au dernier moment non ?#teamOM pic.twitter.com/pYhAIiDwKS — Mo oM 🇱🇧 (@OMLBMO) February 9, 2023

De toute façon, l’éditorialiste ne voit qu’un joueur en mesure de sauver le Paris Saint-Germain. « Tout le monde a dû penser à un moment que si Mbappé avait été là, il y a quelques espaces qui auraient été mieux exploités par les Parisiens, a imaginé Daniel Riolo. On sait que c'est l'arme du PSG et il n'y en a pas d'autre dans ce club, il n'y a que Mbappé. On se tue à le répéter et les gens ne veulent pas toujours l'entendre mais il n'y a que lui. » Et malheureusement pour le club francilien, son attaquant blessé ne devrait pas disputer le premier choc face au Bayern Munich.