PSG ‍: Mbappé réintégré, crise de nerfs en plein Madrid

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid était déjà en train de préparer la venue de Kylian Mbappé. Enorme coup de froid sur la capitale espagnole avec la décision du PSG de faire revenir son attaquant à l'entrainement.

La décision du Paris SG de réintégrer Kylian Mbappé à l’entrainement est très loin d’être anodine. Le club de la capitale estime que les discussions sont suffisamment parties sur de bonnes bases pour lui permettre de retrouver ses coéquipiers et aider son équipe avant même la fin du mercato. L’idée d’une prolongation d’un an avec une clause libératoire, qui peut être signée de manière privée même si elle est en théorie interdite en France, est désormais une tendance forte. La nouvelle a surpris tout le monde ce dimanche, alors que Mbappé était encore dans les tribunes du Parc des Princes pendant le match face à Lorient ce samedi.

« Personne ne vient chez nous »

Mais que dire de l’onde de choc de cette information à Madrid. Si Florentino Pérez doit se demander s’il parviendra à boucler ce dossier un jour, les supporters merengue ont totalement renoncé. Le florilège des réponses à cette nouvelle de l’autre côté des Pyrénées illustre à quel point le désespoir de recruter l’attaquant français est palpable. « Bon maintenant qu’on a manqué Kane et Mbappé, il nous faut Vlahovic absolument », « je pense qu’on peut dire que Mbappé ne signera jamais à Bernabeu, ça ira plus vite », « il va nous renouveler et on va encore attendre un an », « Haaland, Kane, Mbappé, personne ne vient chez nous », « on passe notre vie à attendre Mbappé » sont les messages d’agacement des sympathisants madrilènes, qui pensaient réellement que leur club allait réussir à recruter le numéro 7 du PSG cet été.

L’espoir n’a pas disparu, car ce simple réchauffement ne garantit par un accord trouvé dans les prochains jours entre Mbappé et Paris, mais la tendance s’est clairement inversée et rarement le Real Madrid n’aura été autant malmené par un seul joueur, qui assure depuis toujours que son club de rêve est le géant espagnol, mais a déjà laissé passer à trois reprises l’occasion de le rejoindre qui lui était offerte sur un plateau.