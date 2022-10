Aubameyang stoppé dans sa route vers le PSG

A peine arrivé à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang fait l’objet de rumeurs de départ. Le club londonien n’aurait pas l’intention de le retenir l’été prochain et discuterait déjà avec le Paris Saint-Germain en vue d’un transfert. Une information rapidement démentie.

Par l’intermédiaire de Christophe Galtier et de Luis Campos, le Paris Saint-Germain n’a pas caché son mécontentement après la fermeture du mercato. L’entraîneur et le conseiller sportif estiment le recrutement insuffisant et regrettent leurs échecs aux postes de défenseur central et d’attaquant. Ce n’est pas un hasard si Kylian Mbappé se plaint de jouer en pointe avec moins de liberté qu’en équipe de France.

La direction francilienne avait prévu d’attirer un avant-centre de haut niveau pour fixer les défenses. Soit un profil à la Gianluca Scamacca ou Robert Lewandowski, deux dossiers qui n’ont pas abouti. Nul doute que Luis Campos repartira à la recherche du joueur attendu, en ciblant peut-être une ancienne connaissance de Christophe Galtier. En effet, le média Foot Mercato croit savoir que Pierre-Emerick Aubameyang plaît au Paris Saint-Germain. L’attaquant arrivé cet été à Chelsea, et qui a signé jusqu’en 2024, ne sera pas retenu au terme de sa première année chez les Blues.

Pierre-Emerick Aubameyang is not on PSG's radar. There is no interest from the French champions. Told Chelsea have not held any talks on Aubameyang with PSG.