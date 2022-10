Aubameyang au PSG, c'est du sérieux !

Dans : PSG.

Le PSG est un club toujours très attendu sur le marché des transferts. Luis Campos prépare déjà les prochaines fenêtres du mercato. Et un ancien de Ligue 1 est courtisé.

Luis Campos sait que l'effectif du PSG n'est pas encore complet. Le nouveau conseiller sportif s'est récemment plaint du dernier mercato estival, lui qui aurait voulu les arrivées d'un nouveau défenseur central et d'un attaquant de métier. Depuis quelques semaines, les carences dans le groupe du PSG inquiètent de plus en plus. Ce samedi soir à Reims, les remplaçants n'ont pas saisi leur chance et avec les blessures et méformes, le groupe de Christophe Galtier n'est pas au mieux. S'il va falloir serrer les dents jusqu'à la Coupe du monde au moins, le PSG veut déjà préparer ses prochaines périodes de mercato. Et pour l'été prochain, la direction francilienne a déjà une petite idée du profil qu'elle veut voir débarquer dans la capitale.

Le PSG prêt à tenter le pari Aubameyang

Selon les informations de Foot Mercato, relayées par la presse anglaise, le PSG est très chaud à l'idée de recruter Pierre-Emerick Aubameyang l'été prochain. Des discussions sont d'ailleurs déjà engagées entre toutes les parties. Si l'ancien de Saint-Etienne vient tout juste de signer un contrat de deux ans avec Chelsea, il n'est pas contre un retour en France, surtout au PSG. Aubameyang et le club de la capitale ont souvent été associés, sans qu'aucun accord n'ait pu être trouvé. La présence de Christophe Galtier, que PEA a côtoyé lors de son passage à Saint-Etienne, est un bel avantage pour le PSG dans ce dossier. Le média français précise que Chelsea ne s'opposera pas à un départ d'Aubameyang l'été prochain si telle était la volonté du Gabonais de 33 ans. Le nouveau coach des Blues, Graham Potter, ne compte pas forcément sur lui pour les prochaines saisons. Son arrivée au PSG, en tant que probable super remplaçant, aurait le mérite d'apporter de la profondeur à un secteur offensif qui en manque cruellement.