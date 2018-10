ASSE : M'Vila le milieu tant attendu par le Paris SG au mercato d'hiver ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, ASSE.

Thomas Tuchel l'a répété ce samedi à la veille d'OM-PSG, la quête d'un numéro 6 est devenu indispensable, l'entraîneur allemand attendant avec un début d'agacement que le club de la capitale se renforce au milieu de terrain. Et cela tombe bien, Paris-United affirme quelques heures plus tard que dans cette perspective de faire oublier Thiago Motta, le nom de Yann M'Vila revient du côté du Paris Saint-Germain. Même si le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne, arrivé au mercato d'hiver 2018, a prolongé son contrat en juillet dernier et cela jusqu'en juin 2022, avec un salaire brut autour de 300.000 euros, il aurait tout de même un gros intérêt par le challenge proposé par le PSG.

Au point même que son agent aurait fait savoir à Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique que M'Vila était d'ores et déjà prêt à rejoindre le club de la capitale, l'accord avec l'ASSE devant toutefois encore être trouvé. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le dossier Yann M'Vila est étudié du côté de Paris, PU rappelant qu'en 2014 les dirigeants parisiens avaient déjà travaillé sur cette piste, sans que cela n'aboutisse. Et si le numéro 6 tant attendu était un Vert ?