PSG : Après Zidane, ça sent aussi la clim pour Vitinha

Le PSG avance doucement mais sûrement sur son mercato estival. Alors qu'on annonçait la signature imminente de Vitinha en provenance du FC Porto, la donne se complique pour l'international portugais.

Au PSG, on entame sa révolution. Nasser Al-Khelaïfi l'a indiqué ces dernières heures pour Le Parisien, il veut des joueurs à 200% impliqués avec le club et en finir avec le bling bling. Le président francilien a aussi promis de nombreux changements dans l'effectif du PSG. Sous la houlette de Luis Campos, les champions de France vont donc pas mal changer cet été. Cela passera notamment par la nomination d'un nouvel entraineur, qui devrait être selon toute vraisemblance Christophe Galtier. Ensuite, les arrivées devraient s'enchaîner. L'une d'elles est censée être Vitinha, milieu de terrain du FC Porto. Cible prioritaire de Campos, le Portugais est considéré comme l'une des plus grosses pépites du football lusitanien. Pour le lâcher, Porto veut récupérer la somme de 40 millions d'euros. Un montant que le PSG est disposé à régler, mais pas comme le souhaite le club portugais...

Vitinha au PSG, ça coince fort

Le PSG connait un premier accroc dans son mercato. Alors que l'on pensait la signature de Vitinha imminente dans la capitale française, les choses auraient changé. C'est en tout cas ce qu'annonce le Correio da Manha. Selon le média portugais, Porto n'arrive pas à s'entendre avec le PSG sur les modalités de paiement du transfert de Vitinha. Porto veut en effet recevoir les 40 millions d'euros dès maintenant quand le PSG veut payer la somme en deux fois, avec un premier virement cet été de 20 millions d'euros avant un second à l'été 2023. Une proposition que ne convient pas au club portugais, même si ce dernier pense toujours possible la vente de Vitinha chez les champions de France. Profil habile et technique, Vitinha pourrait faire beaucoup de bien au milieu de terrain francilien et à Marco Verratti. La saison passée avec Porto, le joueur de 22 ans avait impressionné. Auteur de 47 matchs toutes compétitions confondues, il avait planté 4 buts pour 5 passes décisives. Reste donc à savoir si le PSG arrivera à trouver un accord définitif avec Porto pour Vitinha. Le temps file et Paris et le groupe professionnel francilien reprendra l'entraînement le 4 juillet prochain. Actuellement, aucun joueur n'est arrivé ou parti. Surtout, l'identité du prochain entraineur n'a toujours pas été officialisée...