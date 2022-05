Après le Real, le PSG va mettre le Barça KO

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Après avoir prolongé le contrat de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain va tout donner sur le mercato estival pour renforcer la future équipe qui visera encore la Ligue des Champions. Avec Ousmane Dembélé comme recrue star ?

L’été va être chaud, très chaud autour du Parc des Princes. Alors que les grandes manoeuvres ont déjà commencé, entre le départ de Leonardo, l’arrivée de Luis Campos et le retour d’Antero Henrique, la direction qatarie se prépare à faire un gros recrutement estival. Même si la mission principale du PSG sera de vendre de nombreux joueurs afin de réduire la masse salariale et de dégraisser l’effectif, Paris va quand même recruter de nouveaux éléments, histoire de mettre du sang neuf dans le groupe parisien. Pour cela, la nouvelle direction sportive du PSG va viser haut, et notamment avec Ousmane Dembélé. Afin de compléter la ligne offensive parisienne, suite au départ d’Angel Di Maria, Paris rêve de faire venir l’ancien Rennais. Toujours en fin de contrat du côté du Barça, Dembouz est à « un pied de Paris ». En effet, selon les informations de la journaliste espagnole Helena Condis Edo, le champion du monde est proche du PSG.

Dembélé tout proche du PSG

🚨Noticia @HelenaCondis | 🔵🔴@FCBarcelona



🇫🇷 "DEMBELE tiene un pie en París".



🤔"Aun tiene dudas, si no ha tomado la decisión definitiva es porque Xavi se ha volcado en convencerle".



✍️🏽"Su representante se reunirá con el FCB esta semana para mantener la reunión definitiva". pic.twitter.com/I1vLyhLOFe — Tiempo de Juego (@tjcope) May 22, 2022

S’il n’a pas encore pris de décision définitive pour son avenir, Dembélé est retenu par Xavi, qui veut absolument le garder à Barcelone. Cette semaine, une réunion au sommet est d’ailleurs prévue entre l’agent de Dembélé et la direction du Barça pour entériner une décision. Si une prolongation ne semble plus vraiment d'actualité, un départ au PSG semble beaucoup plus probable à l’heure actuelle. Ce transfert serait quand même un sacré coup pour Paris, qui recruterait un grand talent français pour zéro euro. De son côté, Dembélé pourrait aussi s’en satisfaire en signant un gros contrat avec l’ambition de revenir sur le devant de la scène en L1 et en Ligue des Champions afin de retrouver l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le propriétaire du PSG.