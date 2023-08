Après le PSG, le Qatar rachète un sport

De plus en plus présent sur la scène footballistique, le Qatar ne se contente pas du ballon rond. Le fonds d’investissement Qatar Sports Investments devient le propriétaire de l’unique circuit professionnel de padel.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nasser Al-Khelaïfi est un dirigeant polyvalent. Si le président du Paris Saint-Germain se fait si discret dans l’actualité du champion de France, c’est sans doute à cause de ses multiples casquettes. On parle d’un homme d’affaires notamment chargé de diriger l’association européenne des clubs (ECA), ou encore la chaîne de télévision beIN Sports. Et comme si cela ne suffisait pas, Nasser Al-Khelaïfi vient d’obtenir de nouvelles fonctions. Rien à voir avec le football cette fois.

Jusqu’ici, le secteur professionnel du padel était divisé entre deux circuits principaux, dont le plus récent, Premier Padel, était financé par Qatar Sports Investments. Mais ce jeudi, le fonds d’investissement qatarien a officiellement racheté l’autre circuit, le World Padel Tour, après plusieurs mois de négociations avec la société Damm. A partir de 2024, QSI et son président Nasser Al-Khelaïfi seront donc aux commandes du seul et unique circuit professionnel de padel. « C'est un moment historique pour le padel, avec l'union de deux principaux circuits professionnels de padel en un seul circuit mondial, le Premier Padel », s’est réjoui le Qatari dans un communiqué.

