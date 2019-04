Après le PSG, le Qatar a d’autres plans dans le foot européen

Dans : PSG, Serie A.

Déjà propriétaire du Paris Saint-Germain à travers sa branche Qatar Sports Investments, le fonds souverain Qatar Investment Authority pourrait étendre son influence dans le foot européen.

A l’approche de sa Coupe du monde en 2022, le pays du Golfe se pencherait désormais sur la Serie A, où deux formations pourraient être mises en vente dans les années à venir. La première, il s’agit de la Roma, propriété de l’Américain James Pallotta, et qui possède déjà un contrat sponsoring avec la compagnie aérienne Qatar Airways. Un premier pas vers une plus grande collaboration ? C’est possible si l’on en croit le média transalpin Milano Finanza, qui cite également le Milan AC parmi les potentielles cibles de Qatar Investment Authority.

Et pour cause, le fonds Eliott ne manquera pas l’occasion de réaliser une belle plus-value sur la vente du club lombard. Avant d’y parvenir, l’actuelle direction espère ramener les Rossoneri au sommet et terminer le projet de nouveau stade. Deux paramètres qui augmenteront évidemment le prix de vente. Apparemment, ce n’est pas un problème pour le Qatar. Reste à savoir s’il y aurait des conséquences pour l’avenir du PSG.