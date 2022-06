Allegri refuse le PSG, il déchire un chèque de 12 millions d'euros !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un entraîneur pour succéder à Mauricio Pochettino, le PSG aurait tenté sa chance avec Massimiliano Allegri.

Le départ de Mauricio Pochettino n’est pas encore officiel, mais l’accord est proche d’être trouvé entre le Paris Saint-Germain et son technicien argentin. En privé, Luis Campos ne cesse de répéter qu’il faut déjà trouver un deal avec Mauricio Pochettino avant de songer au futur entraîneur. Dans les faits, le Portugais est au travail pour dénicher celui qui occupera le banc du PSG dans les prochaines semaines. Et tandis que les noms de Christophe Galtier et de Zinedine Zidane sont ceux qui reviennent avec le plus d’insistance, la presse italienne s’enflamme ce mercredi autour d’un intérêt de Luis Campos pour… Massimiliano Allegri. Malgré la saison chaotique de la Juventus Turin, et un après son retour à la Juve, le technicien italien garde une belle cote et selon la Gazzetta dello Sport, il a rencontré mardi Luis Campos à l’hôtel de Paris à Monaco afin d’évoquer une potentielle collaboration au PSG, tout cela s'appuyant sur une photo floue diffusée sur les réseaux sociaux.

12 millions d'euros, Allegri dit non au PSG

Le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain a fait une « ultime tentative » pour tenter de convaincre Massimiliano Allegri de rejoindre la capitale française affirme le quotidien sportif italien. Malgré une offre de contrat de trois saisons à 12 millions d’euros par an, le technicien italien a décliné la proposition du PSG. La Gazzetta dévoile par ailleurs que les contacts entre Luis Campos et Massimiliano Allegri remontent à plusieurs semaines. Mais le coach de la Juventus Turin s’est montré très clair envers la direction du PSG en indiquant qu’il avait un engagement à la Juve et qu’il n’avait aucunement l’intention de trahir son président, Andréa Agnelli. Dans le même temps, le Corrriere della Sera et la Repubblica confirment la rencontre entre Luis Campos et Massimiliano Allegri et indiquent que le dénouement est bien celui d’un refus du coach de la Juventus Turin de rejoindre Paris.

Au PSG la révolution attendra...

Cette information peut tout de même surprendre dans la mesure où il y a seulement quelques jours, L’Equipe dévoilait que derrière Zidane et Galtier, le troisième entraîneur pisté par le PSG était un coach jeune dont le nom a peu filtré dans la presse. Un portrait-robot qui ne colle pas du tout avec Massimiliano Allegri. On peut encore plus se demander si l'entrée de l'Hôtel de Paris à Monaco est l'endroit le plus discret de la planète pour une rencontre censée être confidentielle. On peut tout de même s’interroger et se demander si la situation est sous contrôle au PSG, la révolution promise par Nasser Al-Khelaifi lors de la prolongation de Kylian Mbappé ressemblant pour l'instant à une promesse vaine.