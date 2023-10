Alexande Ruiz chouine après le tacle de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le journaliste de Free Ligue 1 n'a pas digéré que Luis Enrique lui réponde vertement après le match Rennes-PSG. Et Alexandre Ruiz est venu sur RMC pour s'expliquer.

Action, réaction. Surfant sur le buzz provoqué par l'entraîneur du Paris Saint-Germain, ce dernier ayant envoyé promener le journaliste vedette de Free Ligue 1, Jérôme Rothen avait invité l'ancien présentateur de Beinsports ce lundi sur RMC. L'occasion pour Alexandre Ruiz de confier son étonnement face aux propos de Luis Enrique. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews ! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre », avait notamment lancé l'Espagnol, interviewé sur le bord de la pelouse du Roazhon Park. Le jour en question, c'était après PSG-OL lorsque Paris s'était imposé à Lyon, mais en concédant des occasions à son adversaire.

Luis Enrique le bouscule, Alexandre Ruiz menace d'arrêter https://t.co/gfcWysZQsg — Foot01.com (@Foot01_com) October 9, 2023

Pour le journaliste, qui avait quitté BeInSports en mars 2021, cette séquence est tout de même surréaliste et il n'a pas apprécié les remontrances de Luis Enrique. « Mon objectif, en tant que journaliste, c’est d’essayer d’apporter des éléments de réponse aux interrogations qu'ont les suiveurs, qu'on peut lire notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des interrogations, moi en tant que spectateur, et qui sont partagées ou non par les consultants. Après la rencontre face à Lyon, le 3 septembre dernier, on dispose de trois minutes pour réaliser l’interview. Sur le coup, je précise d'abord que c'est un super match et je passe. Ensuite, j’ai demandé quel sera l’axe de son travail dans les jours à venir. On a vu des failles, qui peuvent être travaillées. Il l’a mal digéré ou interprété et a gardé ça en tête. Entre les deux, il y a le match à l’OM où on se retrouve, où le PSG a été très cohérent et séduisant. Je lui avait dit tout le bien que j’en pensais, mais ça, il l’a oublié. Dimanche soir à Rennes, j’ai laissé Ludovic Giuly et Rio Mavuba poser les questions, je me suis posé en tant qu’interprète pour qu’il puisse s’exprimer dans sa langue natale. C’est un respect que je lui dois. Il est de mon devoir d’équilibrer la tonalité de l’antenne. Je lui pose la dernière question, sur laquelle il ne m’a pas répondu face à Lyon, sur le fait qu’il y avait des carences. Je lui pose cette question avec respect, et là, il se tourne vers Ludo en lui parlant. Pardon, ce n’est pas une position de respect, ça m’a un peu égratigné. Je n’ai eu aucune explication ensuite, nous étions le dernier plateau », a témoigné le journaliste, qui a l'avantage de parler la langue espagnole de manière parfaite et peut échanger sans interprète avec Luis Enrique.

La chaîne Free Ligue 1 va disparaître

Pour rappel, Alexandre Ruiz travaille pour la chaîne Free Ligue 1 diffusée via l'application de l'opérateur de téléphonie mobile et de fibre. Ce média ne survivra pas après le prochain appel d'offres de la Ligue de Football Professionnel, puisque c'est le lauréat du lot numéro 1 qui remportera les droits de la Ligue 1 sur les applications. Free ne postulant pas à ce lot, la fin de ce média est annoncée en fin de saison, même s'il peut revenir sous une autre marque, Amazon ou DAZN par exemple.