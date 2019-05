PSG : Mbappé et Neymar, la FFF fait durer le suspense

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

C’est en ce moment que les cas de Kylian Mbappé et Neymar sont étudiés par la commission de discipline de la FFF, après les évènements de la finale de la Coupe de France. Mais la décision ne tombera pas tout de suite. L’attaquant français du Paris Saint-Germain sera fixé ce vendredi, tandis que le verdict concernant le Brésilien pourrait se faire attendre.

Vu la complexité du dossier et les nombreux témoignages ou versions différentes, la commission de discipline peut se laisser un délai supplémentaire pour trancher. Voilà qui n’arrange peut-être pas le PSG. Car pour le moment, Neymar n’est pas suspendu et peut enchainer les matchs, et une décision sévère de l’instance pourrait le priver de rencontres au début de la saison prochaine.