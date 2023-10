Luis Enrique le bouscule, Alexandre Ruiz menace d'arrêter son métier

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Déjà apparu tendu en conférence de presse avant le match Rennes-PSG, Luis Enrique a sérieusement malmené Alexandre Ruiz après la rencontre. L'entraîneur espagnol prend le risque d'affronter les journalistes.

Le Paris Saint-Germain a remporté une précieuse victoire (1-3) au Roazhon Park, le Stade Rennais ayant souvent fait souffrir le club de la capitale ces dernières années. Mais dans la foulée du match, Luis Enrique semblait au taquet. Déjà samedi, il était apparu sur les nerfs, la déroute à Newcastle l'ayant agacé et cela s'était traduit par des réponses un peu agressives. Cependant, rien n'annonçait la séquence un peu surréaliste intervenue après le succès parisien en Bretagne. Invité à venir s'explique sur le plateau de Free Ligue 1, où l'attendaient Alexandre Ruiz, Rio Mavuba et Ludovic Giuly, Luis Enrique n'a pas refusé ce passage en direct. Mais visiblement, il n'a pas apprécié la question de l'ancien journaliste de BeinSport.

🥶 Luis Enrique n’a pas beaucoup apprécié les questions des journalistes qui ont été posés après le match par @FreeLigue1 !



Êtes-vous d’accord avec sa réaction ? pic.twitter.com/5ZEwlylZ8J — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 8, 2023

Pourtant, Alexandre Ruiz n'était pas réellement vindicatif, et en plus il l'interrogeait dans sa langue natale, mais lorsque ce dernier lui a demandé ce qu'il pouvait améliorer pour éviter les trous d'air qu'a encore connu le PSG en début de match contre Rennes, Luis Enrique est brutalement monté dans les tours. « Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews ! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre (…) Les 25 premières minutes, pour moi, Rennes était meilleure que nous, il fallait s’améliorer où le match allait devenir compliqué. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des machines, ces messieurs étaient des footballeurs », a répondu l'entraîneur espagnol du PSG en tournant presque le dos à Alexandre Ruiz pour faire face à Rio Mavuba et Ludovic Giuly. Après une petite formule de politesse, Luis Enrique a tourné les talons, laissant le micro au journaliste, lequel revenait sur cet échange très vif.

Alexandre Ruiz étonné de la réaction de Luis Enrique

« Ce n’est pas simple. Moi j’essaie de poser des questions pour aller dans un sens constructif et savoir s’il y a des points de détails que l’on peut améliorer et travailler. C’était ma question. Tout n’est pas que positif. Moi je veux bien qu’on aille sur de la satisfaction totale, mais notre temps, ici, est réduit. Si c’est pour être « positif et positif », moi, j'arrête ce métier. Ce n’est pas mon métier. Mon métier, c'est de savoir pourquoi on ne va pas de l’avant, pourquoi on ne gagne pas 5-0, pourquoi on est en difficulté, pourquoi on prend un but (…) S’il m’explique de manière pédagogique, ok, mais sinon j’arrête mon métier, j’arrête tout. Moi, j’ouvre des portes pour la compréhension, je ne suis pas Monsieur Négatif (…) On est dans la courtoisie totale, on lui assure une traduction pour qu’il soit à l’aise, qu'il soit au mieux pour que son message passe bien (…) J'entends des Carlo Ancelotti et autres quand ils prennent une gifle, il s’explique, je ne suis pas là pour passer de la pommade. On aura PSG-Strasbourg, on sera là », a précisé le journaliste de Free Ligue 1, qui cette saison fait des directs depuis les terrains de Ligue 1.

L'entraîneur du PSG adore ce genre de clash

Sur les réseaux sociaux et les médias, le débat s'est évidemment enflammé, plusieurs journalistes étant étonnés de l'attitude de Luis Enrique, et notamment Vincent Duluc, qui dans L'Equipe consacre son édito à la manière dont l'entraîneur du PSG considère les médias. « La scène un peu lunaire, mais passionnante, du passage de Luis Enrique sur le plateau de nos amis de Prime, après le match, a rappelé que même les entraîneurs qui se trompent ont toujours raison », écrit le très expérimenté journaliste du quotidien sportif. Son avis n'emporte cependant pas l'adhésion de tout le monde. « Il est chiant à se braquer, mais peut-être faudra-t-il un jour se poser la question de la qualité des questions. Quand, à l'issue d'un match, un journaliste n'est même pas foutu d'identifier le dispositif tactique ou se complait dans sa grille de lecture pré-écrite, c'est tout aussi limite », rétorque Philippe Goguet, responsable du site Culture PSG. Tout le monde avait été prévenu lorsque Luis Enrique a signé au Paris Saint-Germain, l'ancien joueur et désormais entraîneur n'est pas du genre à faire ami-ami avec les journalistes. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de constater que c'était vrai.