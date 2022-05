Alerte au PSG, Lewandowski exige un transfert !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cette fois ce ne sont plus de simples rumeurs, Robert Lewandowski, le légendaire buteur polonais du Bayern Munich a demandé à ses dirigeants d'être transféré lors du prochain mercato. Il a encore un an de contrat avec le club bavarois.

Depuis des semaines et même des mois, des journalistes allemands affirment que Robert Lewandowski a décidé qu’après avoir passé 8 ans sous le maillot du Bayern Munich il était temps pour lui de changer de club et de découvrir un nouveau championnat. Arrivé libre en Bavière en provenance du Borussia Dortmund, qui l’avait recruté au Lech Poznan en 2010 pour 4,7 millions d’euros, le buteur de 33 ans a depuis enchaîné les performances XXL avec le champion d’Allemagne, marquant 374 buts depuis qu’il a rejoint le Bayern en 2014.

Il reste par ailleurs sur trois saisons à plus de 30 buts avec en point d’orgue ses 41 buts la saison passée. Un record absolu dans l’histoire du championnat d’Allemagne, et rien que cette saison il a inscrit 50 buts toutes compétitions confondues, ce qui n'a toutefois pas empêché le club allemand de se faire sortir par Villarreal en Ligue des champions. Oui, mais voilà, Lewandowski a décidé qu’à un an de la fin de son contrat, il jouait ses dernières minutes avec Munich, et c’est Hasan Salihamidzic, le directeur sportif de son club, qui l’a confirmé en marge du match à Wolfsburg ce samedi.

Robert Lewandowski c'est 374 buts avec le Bayern Munich

S’exprimant sur Sky Deutschland, le dirigeant du Bayern Munich a mis très clairement les choses au point. « J’ai discuté avec "Lewa"". Lors de cette discussion, il m’a dit qu’il ne voulait pas accepter notre proposition de prolongation de contrat et qu’il aimerait quitter le club cet été, il a dit qu'il aimerait faire autre chose. Mais notre position n'a pas changé et j’ai rappelé qu’il avait un contrat jusqu'au 30 juin 2023. C'est la réalité. Est-ce que le Barça a pris contact ? Non ! », a fait savoir Hasan Salihamidzic, histoire de faire comprendre que le club allemand n’allait pas se laisser dicter ses choix sportifs. Pourtant, au même moment, les médias catalans affirment que Robert Lewandowski aurait déjà trouvé un accord avec les dirigeants du FC Barcelone, lesquels seraient donc prêts à payer une indemnité de transfert au Bayern pour un joueur dont la valeur est encore estimée à 50 millions d’euros.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robert Lewandowski (@_rl9)

Le Barça tremble, Pini Zahavi est impliqué dans le transfert

Dans ce dossier, il y a tout de même un facteur X qui laisse à croire que le Barça pourrait avoir une concurrence française. En effet, l’agent de Robert Lewandowski n’est autre que Pini Zahavi, celui-là même qui avait fait des misères au FC Barcelone en obtenant l’accord de Neymar pour un transfert au Paris Saint-Germain. Et compte tenu du possible départ de Kylian Mbappé, la venue du buteur polonais serait un sacré coup sur le marché des transferts. La possibilité de voir Leonardo et Nasser Al-Khelaifi entrer dans la danse a même été plusieurs fois évoquée par Fabrizio Romano et différents spécialistes du mercato. Le duel entre le Barça et le PSG pourrait donc être intense, même si Paris doit encore attendre la décision de Kylian Mbappé pour avancer ses pions.