Al-Khelaïfi confirme la guerre PSG-Madrid

Par Corentin Facy

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué les relations glaciales entre le PSG et le Real Madrid après le match de Ligue des Champions de mardi soir.

Dans un Parc des Princes en fusion, le Paris Saint-Germain a réussi un très joli coup en domptant le Real Madrid (1-0) grâce à un but de Kylian Mbappé. Plus tôt dans la journée, Nasser Al-Khelaïfi avait reçu son homologue madrilène Florentino Pérez pour un déjeuner de courtoisie comme cela se fait de manière quasiment systématique les jours de match de coupe d’Europe. Mais l’ambiance n’était pas des plus chaleureuses entre les deux hommes, en désaccord sur le projet de création de la Super League et qui s’opposent bien évidemment dans le dossier Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison et qui demeure la priorité du Real Madrid. Et d'ailleurs dans la corbeille du Parc des Princes, Nicolas Sarkozy était installé entre les deux présidents comme pour les séparer.

Al-Khelaïfi sans langue de bois sur le Real Madrid

C'EST TERMINÉ ! Quelle fin de match ! 😱



La victoire avant le match retour à Madrid ! 👊🔴🔵

Après le succès de son équipe face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas cherché à noyer le poisson et a confirmé que les relations entre le PSG et le Real Madrid étaient glaciales. « Je ne vais pas le cacher, tout le monde le sait. Nous n’avons presque pas de relation. Je ne vais pas revenir sur ce qu’il s’est passé. Nous avons des avis, une mentalité et des objectifs très différents. Je crois en un football accessible à tous, du plus petit au plus gros club. C’est ce en quoi je crois et ils ne pensent pas pareil » a reconnu Nasser Al-Khelaïfi avant d’évoquer plus précisément la situation de son joyau et buteur du soir, Kylian Mbappé. « Kylian est un grand champion, avec un mental en or, un professionnel exemplaire. Et je peux vous confirmer qu’il ne pense qu’à gagner ces matches-là. Il est fier de jouer au Paris Saint-Germain, fier de représenter sa ville ». Un message directement adressé à Florentino Pérez, qui aimerait obtenir l’accord de Mbappé dans l’optique de la saison prochaine. Mais qui devra attendre encore plusieurs semaines avant de jubiler.