Adios Mbappé, Lionel Messi en patron du PSG !

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Sur le point de boucler une première saison globalement décevante avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi était évoqué sur le départ ces derniers temps. Finalement, la Pulga pourrait rester et même devenir le patron au sein de l'équipe championne de France en titre.

Depuis des semaines, les projecteurs sont braqués sur Kylian Mbappé. Prolongera ? Prolongera pas ? Aujourd'hui, le suspense est à son paroxysme. Au-delà de l'aspect financier, il serait aussi question d'image, et d'un vrai rôle de leader au sein de l'effectif du PSG. En cas de départ avéré du champion du monde français, largement évoqué au Real Madrid, ce leadership pourrait revenir à Lionel Messi. Selon Sky Sports News, les dirigeants parisiens envisageraient de faire tourner leur futur projet autour de la star argentine. Une information qui a de quoi surprendre, surtout après les premiers mois compliqués vécus par la Pulga en France. Mais on parle ici d'un joueur que beaucoup considèrent comme le meilleur de la planète. De quoi rendre cette hypothèse parfaitement défendable. Une hypothèse qui ne serait vérifiée qu'en cas de départ de Mbappé, bien évidemment. Pour l'heure, difficile de dire si l'ancien crack de Monaco va faire ses valises, ou non, alors qu'il ne lui reste que deux mois de contrat à honorer. Tandis que Paris fait tout ce qui est en son pouvoir pour le retenir.

Messi semble plus décidé que jamais à s'imposer au PSG

⌚ 68' Le but de Leo Messi !!! ⚽️ Une frappe puissante dans la lucarne ! Le Paris Saint-Germain est devant !#PSGRCL I 1-0 pic.twitter.com/cHZHOk0WlQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2022

De son côté, Lionel Messi n'a pas été épargné depuis sa signature au Paris Saint-Germain l'été dernier. D'abord parce qu'il a peu joué sur les premiers mois de compétition. Ensuite, parce qu'il n'a marqué qu'un seul petit but en Ligue 1 en 2021, face à Nantes, pour un total de 4 après 34 journées écoulées. Sans oublier ce huitième de finale retour de Ligue des champions manqué contre le Real Madrid, à l'image de quasiment toute son équipe. Et ce après avoir raté un penalty au match aller. Dans la foulée, un retour précipité de la Pulga au FC Barcelone a largement été évoqué, comme un départ en MLS qui plus est.

Un doublé Ligue des champions - Coupe du monde pour finir en apothéose ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Mais dernièrement, Lionel Messi n'a cessé de clamer son désir d'honorer son contrat jusqu'au bout. Malgré une cote de popularité écornée, l'homme au 672 buts en 778 matches avec le Barça en est à 13 passes décisives cette saison en L1, c'est presque aussi bien que Kylian Mbappé. L'ex-crack de Rosario est compétiteur. Il a à cœur d'offrir la première Ligue des champions de son histoire au Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas une Coupe du monde à l'Argentine en fin d'année au Qatar. Cet été, bon nombre de Sud-Américains pourraient quitter Paris. On pense au coach Mauricio Pochettino, mais aussi à Neymar, Leandro Paredes, Mauro Icardi ou encore Ángel Di María. Ce ne devrait pas être le cas de Messi. Reste à savoir qui serait choisi pour graviter autour de lui en attaque. La triplette Mbappé - Messi - Neymar n'aura pas fait les étincelles espérées, du moins pas sur la durée. Au Paris Saint-Germain de trouver les renforts idoines qui permettront au joueur de bientôt 35 ans de retrouver de sa superbe.