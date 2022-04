Adeyemi au PSG, son prix fait rigoler le Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG va devoir recruter pour compenser les départs en attaque. Le nom de Karim Adeyemi est régulièrement cité à Paris…

Lors du prochain mercato estival, l’attaque du Paris Saint-Germain risque d’être totalement bouleversée. Et pour cause, Mauro Icardi ne sera pas retenu par le PSG en cas de proposition tandis qu’Angel Di Maria arrive en fin de contrat et devrait par conséquent faire ses valises. En plus des deux Argentins, le Paris SG pourrait enregistrer le départ de Julian Draxler, en quête de temps de jeu avant la Coupe du monde au Qatar. Enfin, l’incertitude plane toujours quant à l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat au mois de juin. Le Paris Saint-Germain prépare d’ores et déjà cette potentielle vague de départs en multipliant les pistes en attaque. Selon les informations de Don Balon, l’une d’entre elles mène à Karim Adeyemi, l’attaquant du RB Salzbourg, auteur de 20 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Salzbourg attend 35 millions d'euros pour Adeyemi

L’international allemand est amené à marcher sur les traces d’Erling Haaland dans la mesure où comme le Norvégien, Karim Adeyemi est pressenti pour passer de Salzbourg au Borussia Dortmund. Mais le média espagnol croit savoir que le Paris Saint-Germain a fait irruption dans le dossier de l‘ancien joueur du FC Liefering afin de prendre la température. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, qui souhaitent impérativement rajeunir le secteur offensif du Paris Saint-Germain, sont très intéressés par la perspective de recruter Karim Adeyemi lors du prochain mercato estival. L’opération pourrait d’autant plus facilement voir le jour que le prix fixé par le RB Salzbourg est loin d’être inabordable pour le Paris Saint-Germain. En effet, le club autrichien réclame environ 35 millions d’euros pour son international allemand, une somme que le PSG n’aura pas de mal à sortir de sa poche. Reste maintenant à voir si Karim Adeyemi privilégiera le club de la capitale au Borussia Dortmund, qui lui offre une place de titulaire assurée. Ce qui ne sera pas le cas de Paris au milieu de Neymar, Messi et compagnie.