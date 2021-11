Achraf Hakimi meilleur en boite que sur le terrain, la polémique enfle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Expulsé à Marseille il y a deux semaines, Achraf Hakimi enchaîne les mauvaises prestations avec le Paris Saint-Germain. Et les problèmes extra-sportifs.

De nouveau titulaire sur le flanc droit de la défense parisienne à Leipzig en Ligue des Champions mercredi soir (2-2), Achraf Hakimi n’a pas convaincu. Mis en difficulté par Angelino et Forsberg tout au long du match, l’international marocain a écopé d’un 4/10 dans les colonnes de L’Equipe à la veille de cette quatrième journée de Ligue des Champions. Les difficultés d’Achraf Hakimi sont malheureusement très faciles à expliquer selon Daniel Riolo, qui a sous-entendu dans l’After Foot sur RMC que l’international marocain commençait à faire un peu trop la fête à Paris. Un mal qui a touché de nombreux joueurs du PSG ces dernières années et qui pourrait donc faire une nouvelle victime en la personne d’Achraf Hakimi, qui était pourtant monstrueux la saison dernière avec l’Inter Milan.

Hakimi perd des forces en boites de nuit

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Achraf Hakimi (@achrafhakimi)

« Les deux latéraux ont été en grande difficulté tout au long du match. Nuno Mendes s’en est beaucoup mieux sorti que Hakimi qui est en train de sombrer. Je l’ai dit il y a quelques jours, ça a été mal pris par certaines personnes mais je le redis, Hakimi est en train de sombrer car je le redis, il a découvert Paris. Même quand il avait des passes faciles à faire, il était à la rue pour les faire. Il est beaucoup mieux s’il est libre dans son couloir mais même quand il était libre, on a l’impression qu’il a perdu 3 km/h depuis qu’il est au PSG. C’est normal il les a laissé en boite de nuit les 3 km/h » a lancé Daniel Riolo, qui redoute que le latéral droit du Paris SG, recruté pour 60 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan, soit sur la très mauvaise voie.

Une photo avec des armes qui fait scandale

La polémique montée en épingle au sujet d'Hakimi qui poserait avec des armes et des rappeurs (sic) va vraiment trop loin même si ce n'est pas "malin".

Il est dans un club de tir parisien, totalement légal, avec Ciryl Gane (champion UFC), Tchaga (coiffeur) et Nassim Lyes (acteur). pic.twitter.com/yDHkXSAKol — EspoirsduFootball 🕊 (@EspoirsduFoot) October 27, 2021

Ces derniers temps, Achraf Hakimi a été impliqué dans quelques bad buzz sur les réseaux sociaux. Très proche de Kylian Mbappé, il a été grillé tardivement au restaurant alors que l'attaquant français venait de déclarer forfait pour le match face à Lille. Auparavant, le Marocain avait vu sortir une photo de lui en train de poser avec des armes en compagnie de rappeurs ou personnalités du monde du combat (UFC). Un cliché sorti sur le net et pris dans un stand de tir de Paris, ce qui est donc parfaitement légal il faut le préciser d'emblée. Mais la pose avec des armes à feu en mode combat a beaucoup fait réagir, et a été globalement désapprouvée pour ce joueur de football qui fait partie des exemples ou des modèles pour la jeunesse. Autant dire que ses prochaines prestations seront surveillés, pour un joueur qui fête ce jeudi son 25e anniversaire, et qui doit aussi justifier au Paris SG l'énorme investissement effectué par le club parisien pour le faire venir.