Accusé de viol, Hakimi se dit victime d'un piège

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Accusé de viol, Achraf Hakimi traverse une zone de turbulences alors qu’il est accusé de viol par une femme venue à son domicile.

Dans la tourmente, Achraf Hakimi est accusé de viol par une jeune femme de 23 ans s’étant rendue au domicile du défenseur du Paris Saint-Germain. L'international marocain a été mis en examen, la justice n’a pas traîné mais cela ne l'empêche pas pour autant de jouer avec le PSG en Europe car Achraf Hakimi n’a pas été contraint de rester sur le territoire français. Un moindre mal pour le Marocain, qui fait donc partie du groupe convoqué par Christophe Galtier pour le choc face au Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Marié et père de deux enfants, Achraf Hakimi doit néanmoins faire face à de nombreuses attaques alors que sa vie privée est sur la scène publique depuis plusieurs jours. En privé, Achraf Hakimi est logiquement affecté d’autant qu’il estime avoir été pris au piège.

Hakimi estime qu'il a été pris au piège

Via son avocate, Achraf Hakimi affirme depuis le début de cette polémique qu’il est totalement innocent malgré les accusations de la femme de 23 ans. D’après les informations de l’émission Telecinco, Achraf Hakimi a par ailleurs confié à l’un de ses meilleurs amis qu’il avait été « pris au piège » et qu’il se « sentait trompé » par la femme en question. Pour rappel, la plaignante a refusé de porter plainte et de se soumettre aux examens médicaux qui lui ont été proposé par les services de police. Malgré tout, la justice s’est saisie du cas, estimant que le témoignage de la femme de 23 ans était nécessaire pour ouvrir une enquête. Mis en examen, Achraf Hakimi attend maintenant de voir comment évoluera ce dossier alors que du côté du PSG, on se veut prudent et on continue de soutenir le joueur, tant que sa culpabilité n’est pas prouvée.