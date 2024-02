60ME pour Bernardo Silva, le PSG va payer la clause

Cible de longue date du Paris Saint-Germain, Bernardo Silva intéresse toujours le club de la capitale. Et le PSG devrait passer à l'action au prochain mercato.

Son nom avait longtemps circulé l’été dernier du côté de Paris, notamment après la finale de la Ligue des champions gagnée par Manchester City, Bernardo Silva était l’un des joueurs convoités par les champions de France pour venir renforcer leur effectif. Et plusieurs journalistes français annonçaient même un accord de principe. Au moment où l’international portugais se posait des questions sur son avenir, le PSG paraissait même être en concurrence avec l’Arabie Saoudite, où des millions d’euros étaient proposés au milieu de terrain de 29 ans. Mais finalement, le feuilleton s’arrêtait brutalement le 23 août lorsque Manchester City officialisait la prolongation de contrat de l’ancien monégasque jusqu’en 2026. Cependant, une clause libératoire a été insérée dans ce nouveau contrat, et cette fois le Paris Saint-Germain est prêt à la payer afin de faire venir Bernardo Silva au mercato 2024.

Not a bad day for us 😄🔵 @ManCity pic.twitter.com/a7hnxL4rvU