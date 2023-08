Le PSG avait bouclé sa signature, Bernardo Silva prolonge à Man City ‍!

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Finalement retenu par Manchester City qui a officialisé ce mercredi soir sa prolongation jusqu'en 2026, Bernardo Silva est passé tout proche d’un transfert au Paris Saint-Germain. Les trois parties concernées avaient trouvé un accord pour boucler l’opération. Mais un départ inattendu a incité le manager mancunien Pep Guardiola à tout annuler à la dernière minute.

En attendant les possibles signatures de Randal Kolo Muani et de Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain s’est déjà bâti une ligne d’attaque compétitive. L’arrivée d’Ousmane Dembélé ainsi que la réintégration de Kylian Mbappé renforcent considérablement le secteur offensif de Luis Enrique. Cela reste tout de même insuffisant pour convaincre certains observateurs. Beaucoup estiment que les Parisiens, sans l’Italien Marco Verratti, poussé vers la sortie, manquent de créativité dans l’entrejeu.

Ces commentaires n’auraient sûrement pas existé si le Paris Saint-Germain avait recruté Bernardo Silva. En effet, le club de la capitale est passé à deux doigts de s’offrir le Portugais. Le quotidien Le Parisien nous apprend que tout était prêt pour accueillir le milieu offensif de Manchester City. Après plusieurs réunions avec le directeur technique mancunien Txiki Begiristain et son manager Pep Guardiola, le conseiller parisien Luis Campos était parvenu à un accord pour le transfert de Bernardo Silva. Idem en ce qui concerne les discussions avec l’ancien joueur de l’AS Monaco.

Le départ de Mahrez a tout changé

L’international portugais se préparait donc à signer en faveur du champion de France. Mais juste avant ce geste final, Manchester City n’a rien pu faire pour empêcher Riyad Mahrez de filer à Al-Ahli. Un déclic pour Pep Guardiola qui ne se voyait pas perdre ses deux solutions au poste d’ailier droit. Et qui s’est donc opposé au départ de Bernardo Silva à la dernière minute. Un coup dur pour le milieu polyvalent qui avait émis le souhait de changer d’air, et surtout pour le Paris Saint-Germain, passé à côté d’une recrue importante. Quelques semaines plus tard, le Citizen, grand artisan du triplé la saison dernière, a prolongé son contrat avec Manchester City.