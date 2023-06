200 millions pour deux stars, le PSG casse le mercato

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Annoncé il y a encore quelques semaines en période d'économies, le PSG est finalement parti pour dépenser allègrement au mercato. Le club parisien a déjà lâché 100 millions d'euros avant peut-être 200 millions de plus très prochainement.

Avec les impératifs du Fair-Play Financier, on oublie souvent que le PSG est l'un des clubs les plus puissants financièrement en Europe. Le club parisien est bien décidé à le rappeler à ses concurrents lors du mercato estival 2023. Cela prend déjà forme avec les transferts annoncés de Manuel Ugarte (60 millions d'euros) et de Lucas Hernandez (40-50 millions d'euros). Avec ces deux joueurs, on est sur plus de 100 millions dépensés par le PSG. Pas vraiment le bilan financier d'un club qui devrait se serrer la ceinture. Les informations du journal Le Parisien confirment cette tendance puisque le club parisien veut encore lâcher près de 200 millions supplémentaires.

Des recettes folles suffisantes pour B.Silva et Kane ?

Cette somme doit permettre de consolider le secteur offensif parisien. Le PSG veut absolument signer Bernardo Silva, pensant réussir à s'entendre avec Manchester City pour un transfert à 80 millions d'euros. Selon le quotidien francilien, les 120 millions restants serviraient à mettre d'accord Tottenham pour un transfert d'Harry Kane. Même si le joueur anglais veut aller au Bayern, le club parisien espère toujours faire entendre raison au club londonien et ainsi composer un trio offensif Mbappé-Kane-Silva. Si la piste Kane échouait, le PSG pense toujours attirer Randal Kolo Muani, Marcus Rashford voire Victor Osimhen. Mais, Naples reste gourmand et demande les 200 millions que veut mettre Paris sur deux joueurs offensifs pour son seul Nigérian.

Une force financière étonnante des Parisiens, due en partie aux départs de Messi, Ramos et de leurs énormes salaires. Mais, cela résulte aussi de recettes en hausse de 20%. Les revenus du club vont atteindre les 800 millions d'euros grâce au merchandising, à la valorisation de la marque PSG mais surtout grâce à CVC. Le fonds luxembourgeois a versé 1,5 milliard d'euros contre une partie des droits TV de la Ligue 1. Cela garantit un chèque de 200 millions d'euros au PSG sur les trois prochaines années. Si le club parisien devra encore céder des éléments de son effectif, sa marge de manœuvre sur le marché revient peu à peu à hauteur de 2017-2018. Une saison historique lors de laquelle le PSG avait dépensé 400 millions d'euros pour les seuls Neymar et Kylian Mbappé.