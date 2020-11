PSG : Demande refusée pour Neymar, Mbappé n'aurait pas supporté

Dans : PSG.

A son arrivée au PSG en 2017, le tapis rouge a été déroulé devant Neymar.

Logique pour quelqu’un qui a récupéré l’étiquette du joueur le plus cher de l’histoire du football. Son clan a su depuis se montrer influent dans plusieurs discussions avec le Paris SG, notamment au sujet du traitement de ses blessures, de son avenir, sans toujours avoir gain de cause. Car même si le PSG est souvent critiqué pour son manque de poigne face à ses stars, il y a des limites à tout. Ce fut le cas l’été dernier, puisque le Brésilien a fait un petit forcing auprès de ses dirigeants afin que ses derniers se positionnent pour faire venir un Luis Suarez poussé vers la sortie au FC Barcelone. Parti finalement pour une bouchée de pain à l’Atlético de Madrid, l’Uruguayen espérait bien rejoindre son grand ami Neymar au PSG.

Le numéro 10 parisien a milité pour cela, révèle Don Balon, mais a été bloqué dans sa demande pour une raison précise. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi estimaient qu’il était impossible de faire venir Luis Suarez sans compromettre l’avenir de Kylian Mbappé. Désireux de jouer sur l’aile mais aussi attiré plus tard par l’idée de rejoindre l’axe, le Français aurait pu mal vivre l’arrivée d’un Pistolero connu pour sa soif du but, et pas vraiment pour faire briller ses partenaires. Tout le contraire d’un Mauro Icardi ou même d’un Moise Kean qui n’ont pas vraiment la légitimité pour attirer tous les ballons. Voilà pourquoi le PSG a laissé Luis Suarez filer vers d’autres cieux, même si la partie financière a aussi joué. Car si l’Uruguayen n’a pas coûté bien cher en transfert, la masse salariale du PSG en aurait tout de même pris un coût, alors que des grosses économies ont été réalisées avec les départs de Cavani et de Thiago Silva.