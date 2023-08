200 millions par an, Neymar quitte le PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar fonce vers la sortie au PSG. Une semaine après voir été convoqué par ses supérieurs pour dire qu’il ne faisait plus partie du projet, le Brésilien est sur le point d’accepter l’offre extravagante d’Al-Hilal.

Après avoir tenté sa chance vainement pour s’offrir Kylian Mbappé le mois dernier, Al-Hilal est désormais en mission pour acheter Neymar. Et si au départ, le meneur de jeu brésilien, qui n’a pas été sollicité ce week-end pour le match face à Lorient, n’était pas spécialement partant pour le grand saut dans le championnat en vogue, son avis est en train de basculer. Le numéro 10 s’est tout d’abord vu montrer la sortie par ses dirigeants la semaine dernière, au cours d’une réunion où Luis Campos et Luis Enrique, certainement à contrecoeur pour ce dernier, ont indiqué à « Ney » la volonté du PSG de s’en séparer dès cet été.

Le Barça et Chelsea, le plan tombe à l'eau

Pour une fois, le message est clairement passé et, contrairement au démenti sulfureux de son père, le clan Neymar a alors étudié les portes de sortie. Elles sont inexistantes pour le moment en Premier League, où l’ancien prodige de Santos pensait que Chelsea tenterait sa chance. Mais le club londonien a déjà suffisamment de stars et de dépenses somptueuses, et cherche à l’initiative de Mauricio Pochettino, à rajeunir son effectif. Le FC Barcelone s’est également renseigné, mais sans le moindre sou en poche, le club catalan n’a pu proposer qu’un salaire divisé par trois au Brésilien, et un échange de joueurs avec le PSG. Exit donc la piste d’un retour au Barça.

La voie est donc totalement libre pour Al-Hilal, qui a débuté ses grands travaux ce week-end avec enfin une oreille attentive de la part du père de Neymar. Ce dernier s’est vu proposer un salaire de 100 millions d’euros par an, avec en plus des intérêts commerciaux (publicités, partenariats, marketing, droit à l’image) pouvant lui permettre de doubler ce montant chaque saison. L’entourage du « Ney » a donné son accord et le joueur devrait suivre cette tendance dans les prochains jours annonce Le Parisien. Le fait que le Brésilien souhaite désormais continuer sa carrière loin du PSG est décisif, et le rapproche d’un départ vers le championnat saoudien, qui vient de débuter ce week-end.

Un petit transfert de 50 ME

A noter que pour le moment, aucun accord officiel n’a été trouvé pour le transfert de Neymar, qui possède un contrat longue durée. Mais ce bail jusqu’en 2027 embarrasse plus le PSG qu’autre chose, surtout avec le salaire du Brésilien qui va avec. Le montant du transfert sera donc réduit, puisque CBS évoque de son côté un accord autour de 50 ME pour aller chercher Neymar. Loin d’être aussi extravagant que les 222 ME dépensés pour le faire venir du Barça en 2017. A l’époque, le « Ney » volait sur un terrain, et voulait aller chercher le Ballon d’Or et la Ligue des Champions. Six ans plus tard, il se prépare à partir par la petite porte, dans un championnat qui certes attire de grandes stars, mais reste loin du top niveau européen.