PSG ‍: 10 jours pour vider son casier, Verratti affole le mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Contrairement à Neymar, qui a très vite accepté de rejoindre l'Arabie Saoudite, Marco Verratti fait trainer les choses. L'Italien a réveillé des candidats de prestige pour le faire venir, à savoir Manchester United et le Bayern Munich.

Le dossier Marco Verratti prend feu à 10 jours de la fin de son contrat. Seule certitude, le PSG ne compte pas sur lui et ne l’a pas inclus dans le groupe pour le dernier match face à Toulouse, alors que l’Italien ne souffre d’aucun pépin physique. Il reste à savoir quelle serait la décision du staff parisien si jamais l’ancien de Pescara venait à rester au club cette saison, mais pour le moment ce n’est clairement pas la tendance. Le milieu de terrain a été envoyé avec insistance en Arabie saoudite, mais aucun accord n’a été trouvé.

Ni entre les clubs, mais surtout pas avec le joueur, qui ne se voit pas vraiment tout plaquer pour rejoindre le championnat certes à la mode, mais qui ne convient pas forcément à tout le monde. Les discussions avec Al-Hilal, le club de Neymar, n’ont pas porté leurs fruits. Un passage au Qatar a été évoqué, en raison du forcing effectuée par Antero Henrique, toujours influent au PSG et dans l’entourage de l’Emir, mais sans succès non plus. Résultat, Al-Ahli, le club qui a récupéré Riyad Mahrez, Roberto Firmino et Edouard Mendy cet été, a également tenté sa chance, mais les discussions sont toujours en cours.

Cette situation a eu le don de réveiller les clubs européens, qui se disent que si Marco Verratti est poussé dehors, il y a désormais une carte à jouer. Selon 90 Min, le Bayern Munich est venu aux renseignements, tout comme Manchester United, qui a besoin de recruter après un début de saison pas vraiment convaincant. Pourtant, les Red Devils possèdent Casemiro, Mason Mount et Bruno Fernandes dans l’entrejeu, mais cela ne semble pas convenir aux dirigeants anglais.

De quoi déboucher sur une offre qui comblerait enfin le PSG, désireux de récupérer 60 millions d’euros avec son international italien ? Cela dépendra surtout du joueur parisien, qui a visiblement le choix et sait bien que son contrat prendrait un énorme coup de booster s’il venait à rejoindre le lucratif championnat saoudien. Dans le cas contraire, ce serait la Ligue des Champions dans un prestigieux clubs européen. Seule certitude, le PSG ne compte plus vraiment sur lui, et rêve surtout de faire une belle vente avec un joueur présent depuis 11 ans, mais qui représente aussi les échecs parisiens en terme de régularité dans la performance et de comportement extra-sportif pas toujours irréprochable.