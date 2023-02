Zéro personnalité à l'OL, Caqueret prend un scud

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est retombé dans ses travers le week-end passé sur la pelouse d'Auxerre en Ligue 1. Le visage montré par les Gones inquiète certains observateurs.

A Lyon, la situation devient urgente. Largué en championnat, l'OL se doit de réaliser une seconde partie de saison irréprochable, dans le but d'accrocher une place européenne en fin de saison. Si du mieux est aperçu depuis le début de l'année 2023, les hommes de Laurent Blanc manquent cruellement de régularité. Vendredi soir, l'OL s'est incliné sur la pelouse d'Auxerre, relégable. Et malgré leur ouverture du score, les Rhodaniens ont vite perdu le fil. En l'absence d'Alexandre Lacazette, les leaders n'auront pas pris le relai, à l'image d'un Maxence Caqueret maladroit. Pour Edouard Cissé, il y a vraiment de quoi être inquiet pour l'OL, à moins d'une remise en cause profonde.

Des cadres défaillants à l'OL

🎙️ Le coach adjoint Franck Passi après #AJAOL : « On a fait une 1ère mi-temps sans beaucoup d’occasions mais on a marqué. On devait finir le travail en 2nde période. On retombe dans nos travers. On a perdu notre concentration. On aurait aimé continuer notre série. » pic.twitter.com/RwQeTzSKnV — Olympique Lyonnais (@OL) February 17, 2023

Sur le plateau de Prime Video, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Ils ont été complètement absents et en trois minutes, les Auxerrois ont pris le dessus. Pas de répondant, pas de personnalité. Il n'y avait pas Lacazette mais il y a des bons joueurs sur le terrain. J'entends le jeune Caqueret qui dit : « Il nous a manqué ceci »... Oui Maxence mais prends le jeu à ton compte. Tu commences soit-disant à être un taulier donc n'attends pas que le coach te dise, fais-ci ou fais-ça. Je suis inquiet pour la fin de saison de l'OL », a notamment indiqué Edouard Cissé, qui souhaiterait voir les cadres lyonnais prendre plus leurs responsabilités lorsque l'OL est en difficulté. Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les hommes de Laurent Blanc se déplaceront sur la pelouse d'Angers, dernier du championnat. Attention au piège néanmoins pour des Rhodaniens friables.