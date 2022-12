Unai Emery met un joueur de l’OL sur sa liste de Noël

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A en croire la presse britannique, Unai Emery aimerait recruter Moussa Dembélé à Aston Villa lors du prochain mercato hivernal.

A six mois de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé attire les convoitises. Associé à Galatasaray dans la presse turque il y a une semaine, l’attaquant de 26 ans a également une belle cote en Premier League. Convoité par Manchester United ou encore Chelsea par le passé, Moussa Dembélé n’intéresse plus des clubs de cette dimension mais garde une solide cote Outre-Manche. Et pour preuve, le Daily Record dévoile en ce début de semaine que Moussa Dembélé est un joueur grandement apprécié par Unai Emery, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de Villarreal, désormais à la tête d’Aston Villa. Désireux de renforcer son attaque pour assurer le maintien de son équipe, qui se classe 12e de Premier League à la trêve, Unai Emery aimerait recruter Moussa Dembélé dès le mercato hivernal.

Moussa Dembélé ciblé par Aston Villa

A priori, l’Olympique Lyonnais ne s’opposera pas à un départ de son attaquant durant le mercato d’hiver. Et pour cause, le club rhodanien n’a pas l’intention de prolonger Moussa Dembélé et pour éviter un départ pour zéro euro, un transfert cet hiver est une bonne solution. Reste maintenant à connaître les exigences de l’OL pour le départ de Moussa Dembélé, et c’est à ce niveau que cela pourrait coincer. La semaine dernière, la presse turque indiquait que les 5 millions d’euros que Galatasaray était prêt à mettre sur la table étaient insuffisants aux yeux de Vincent Ponsot et de Jean-Michel Aulas, lesquels sont certainement un peu trop gourmand pour un joueur de 26 ans dont le contrat expire dans six mois. La puissance financière de la Premier League ne va certainement pas insister l’OL à revoir ses exigences à la baisse. Il s’agit maintenant de voir si Aston Villa est prêt à tout pour recruter Moussa Dembélé, lequel, de son côté, ne dirait certainement pas non à un gros contrat en Premier League cet hiver.