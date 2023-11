L'OL en flagrant délit d'amateurisme dans le recrutement

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dernier de Ligue 1, l'OL jouera son avenir au mercato hivernal. Les recruteurs lyonnais devront être malins pour attirer des bons joueurs. Pour les aider, le célèbre scout Omar Sciolla a été annoncé dans le Rhône. Toutefois, son arrivée n'est pas assurée du tout.

L'OL va devoir être magique cet hiver. Le club rhodanien, dernier de Ligue 1, devra séduire des très bons joueurs pour remonter au classement. Sans Europe à jouer dans l'immédiat et avec un environnement instable, l'OL ne fait pas envie. La tâche des recruteurs lyonnais s'annonce donc périlleuse. Ainsi, Matthieu Louis-Jean et son équipe ne diraient pas non à un bon coup de main. Omar Sciolla a tout de l'homme idéal dans la situation de l'OL. Le scout italien est spécialisé dans le football africain. Il est passé par Manchester United, la Juventus et l'Olympique de Marseille par le passé. Ces derniers jours, son nom a été cité du côté de l'OL pour une arrivée prochaine.

Sciolla apprend l'intérêt de l'OL dans les médias

Une venue aussi intéressante que surprenante. Ce deuxième qualificatif est bien choisi pour décrire l'état d'esprit d'Omar Sciolla quand il a appris la chose. Selon les informations du Progrès, Sciolla est loin de l'OL pour le moment car le club lyonnais ne l'a même pas contacté officiellement. L'Italien a pris connaissance de l'intérêt de l'OL dans les médias comme n'importe quel suiveur de football.

Annoncé comme rejoignant la cellule de recrutement de l'OL, Omar Sciolla, spécialiste du football africain, n'est toujours pas arrivé ! 🤔🇮🇹



Mieux, selon @leprogreslyon, le scout italien s'est dit "surpris" de voir son nom associé au club 😪#TeamOL pic.twitter.com/bYiU7AAQKo — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) November 21, 2023

« L’Italien Omar Sciolla, spécialiste du football africain, et qui a déjà travaillé pour Manchester United, la Juventus et Marseille, n’est toujours pas Lyonnais alors que l’homme a été déjà annoncé comme futur scout de l’OL. Selon nos sources, l’homme aurait même été assez surpris de voir son nom cité dans la liste des nouveaux scouts de Matthieu Louis-Jean. C’est un fait, il faudrait déjà qu’il passe la porte du club olympien », écrit le quotidien rhônalpin. De quoi mettre en doute le sérieux de la direction lyonnaise ainsi que celui de son projet de recrutement pour janvier. L'OL va devoir organiser ses équipes au plus vite, le mercato débute le 1er janvier prochain et sans doute bien avant pour réaliser les meilleures affaires.