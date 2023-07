Un champion du monde contre Faivre, Séville séduit l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après un an d'échecs à l'OL, Romain Faivre s'est relancé à Lorient pendant son prêt de 6 mois. Le milieu offensif a retrouvé une belle cote sur le marché, y compris à l'étranger. Séville veut le recruter et propose un échange étonnant mais séduisant à l'OL.

Juste un problème d'adaptation, pas de talent. C'est un peu le résumé de la carrière de Romain Faivre du côté de l'Olympique Lyonnais. L'ancien brestois a peiné dans le Rhône depuis son transfert à 15 millions d'euros en janvier 2022. Totalement transparent dans le jeu, Faivre était un simple remplaçant aux yeux de Peter Bosz et de Laurent Blanc. On ne voyait pas les qualités exprimées par le joueur à Brest. On les a finalement retrouvées en quelques semaines...du côté de Lorient. Prêté chez les Merlus lors de la seconde partie de saison, Faivre a éblouit les supporters et les observateurs. Il a marqué 5 buts et donné 4 passes décisives en seulement 17 matchs.

Gonzalo Montiel contre Faivre, Séville intéresse l'OL

C'est donc un tout nouveau joueur qui revient dans le Rhône avec une valeur marchande intéressante. L'OL, en quête de liquidités, aimerait bien trouver un point de chute pour Romain Faivre cet été. Il faudrait si possible se rapprocher du prix investi par les Lyonnais en 2022, à savoir 15 millions d'euros. Les qualités du joueur sont arrivées aux oreilles des dirigeants du FC Séville. Victor Orta, le nouveau directeur sportif du dernier vainqueur de la Ligue Europa est un fan du joueur français. Il ne veut pas mettre 15 millions sur lui mais il a peut-être mieux sous le coude, selon Foot Mercato.

🚨EXCL : 🔴🔵🇫🇷🇦🇷 #Ligue1 |



◉ Séville veut proposer 8M€ plus le latéral droit argentin Gonzalo Montiel pour récupérer Romain Faivre.



◉ Montiel est chaud pour venir à Lyon.



Avec @HanifBerkane https://t.co/91rx6i2Oy4 pic.twitter.com/RORlKEFD9B — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 1, 2023

En effet, il propose seulement 8 millions d'euros pour acheter Faivre mais inclut dans la transaction un joueur sévillan. Il s'agit du latéral droit argentin Gonzalo Montiel. Champion du monde au Qatar, le joueur de 26 ans est un profil expérimenté qui a tout pour plaire à Laurent Blanc. Il a d'ailleurs déjà les faveurs de Matthieu Louis-Jean selon Foot Mercato. Le directeur de la cellule de recrutement de l'OL est convaincu par l'idée de mettre en concurrence le jeune Sael Kumbedi avec Gonzalo Montiel. En plus, Montiel est intéressé par le transfert et il ne bénéficie pas d'un salaire élevé dans le club andalou. A l'OL, Montiel retrouverait son coéquipier en sélection Nicolas Tagliafico, titulaire sur le côté gauche de la défense. Deux arrières latéraux argentins et champions du monde, de l'argent et un nouveau club pour Romain Faivre : l'opération lancerait le mercato lyonnais de la meilleure des façons.