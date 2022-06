Umtiti et le Barça sont prêts à supplier l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De nouveau poussé vers la sortie, Samuel Umtiti accepte de quitter le FC Barcelone cet été. Le défenseur central et ses dirigeants cherchent une solution, principalement en France où l’Olympique Lyonnais a toujours ouvert la porte à son ancien joueur. Mais pour le moment, aucune piste n’a abouti.

Depuis cet hiver, Samuel Umtiti et le FC Barcelone sont sur la même longueur d’onde. Le défenseur central et ses supérieurs ont convenu qu’il valait mieux se séparer. Un départ était envisageable en janvier mais sa blessure au pied avait empêché toute sortie. Alors quelques mois plus tard, les deux parties s’activent pour trouver une solution. Aucune de leurs démarches n’a porté ses fruits à l’heure actuelle, nous apprend Mundo Deportivo, à qui le clan du joueur et la direction ont confié qu’il était difficile de trouver un club capable d’accepter leurs différentes exigences.

Samuel Umtiti a pourtant fait l’objet de quelques approches ces derniers mois, principalement en Ligue 1. Toujours selon le média catalan, la piste la plus concrète menait à l’Olympique Lyonnais qui ne lui a jamais fermé la porte. Un retour au sein de son club formateur était déjà évoqué l’été dernier, mais son salaire imposant représentait un obstacle. Depuis, le Français a lissé ses revenus sur la durée de son nouveau bail. Et serait même prêt à diminuer encore ses émoluments afin de retrouver du temps de jeu.

Pour rappel, Samuel Umtiti n’a disputé qu’un seul match de Liga cette saison. Mais malgré ses efforts et les discussions avec le président Jean-Michel Aulas, aucun accord n’a été trouvé. On peut tout de même se demander si l’Olympique Lyonnais souhaite vraiment récupérer son ancien défenseur central, dont la condition physique et le niveau sont méconnus. En tout cas, le Barça et son indésirable, également suivi par l’OGC Nice, restent dans l’impasse.